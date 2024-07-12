分肝種腎／盡早登記易配對成功 醫：童移植腎比洗腎好

末期腎臟病孩童爲維持生命，必須長期洗腎，依二○二二年腎臟年報以衛福部健保署資料推估，全國約有兩百位兒童、青少年受洗腎所苦，但等待腎臟移植的人數卻僅有廿一人，兩者差距大。台北榮總一般兒科主任張瑞文表示，很多家長對腎臟移植認知不清楚，憂心移植會花很多錢，感覺洗腎就好，不願意登記移植，但換腎才是對病童最好的治療。

張瑞文說，兒童及青少年長期洗腎，恐影響身高、體力、智力等發展，也容易引發感染，而接受洗腎與等待腎臟移植的人數相差甚大，其中可能原因是洗腎患者能否全數存活，據統計發現，洗腎治療的死亡率是腎臟移植的六倍，但部分孩童家長對腎臟移植仍有恐懼，不願讓孩子接受移植。

換腎有一定條件，包括孩童體重須達十公斤，也要考量接受移植者當時的身體狀況，以及與捐贈器官的合適程度，並不是至器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心登記就可以換腎。張瑞文說，很多家長因對移植猶豫，並等到孩童體重滿十公斤後再登記移植，或擔憂身體狀況遲遲不來候補，導致錯過早期登記，讓等候移植的積分白白流失。

張瑞文指出，病患完成腎臟移植登記前，須先確認身體狀況，也要聽取說明會、簽署書面文件，且每半年到醫院抽血追蹤。登記完成後，若出現合適器官，就會依候選者積分高低通知患者；而等候器官捐贈配對就像排隊抽號碼牌一樣，等候每滿一年會加○點五分，換言之排愈久配對成功的機會愈高；若是從來沒去排隊，將永遠沒有換腎機會。

面對孩童腎臟移植，很多家長擔憂會花很多錢，張瑞文說，孩童可利用學生保險支應部分費用，且換腎孩童屬重大傷病可免部分負擔。再者，小朋友體重輕，自費藥物依體重決定多寡，價錢也不多。若經濟仍有困難，可以使用醫院善款，也有慈善單位會提供家長住宿，實際花費不多。

「沒有孩子該長期洗腎。」張瑞文說，依北榮兒童審腎臟移植團隊經驗，十八歲以下病童等候一至二年就能接受腎臟移植，經量身訂做移植計畫，移植手術成功後，身高、體力、智力等發展都可以追上同年齡孩童，呼籲末期腎臟病童的家長，應多了解孩童腎臟移植，給孩子人生的希望。