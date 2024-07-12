分肝種腎／母伴娃換腎「她堅強 我要更勇敢」

今年八歲的吳小妹罹患罕見癌症「威爾姆氏腫瘤」，此為腎臟惡性腫瘤，她一出生就必須在醫院過著治療的生活，經切除雙腎治療後，需要長期洗腎，照顧十分困難，但吳媽媽卻不喊苦，「孩子都這麼堅強了，我要比她更勇敢」。談到一路以來的照顧歷程，吳媽媽不忍落淚，但希望藉自身的經驗，讓家中有末期腎臟病孩童卻猶豫腎臟移植的家長鼓起勇氣，給自己跟孩子一個重獲新生的機會。

吳小妹二歲多時，身體不舒服，半夜常常醒來，尿量也不多，直到出現水腫，至醫院檢查發現，竟已是嚴重腎臟病變，經確診為腎臟惡性腫瘤，此時左側腎臟已被腫瘤侵犯至嚴重變形，右側則只剩四分之一未被腫瘤侵襲。

長期住院回家會怕

吳媽媽表示，當時醫師擔憂腫瘤可能復發，且可以等待大愛器官捐贈腎臟移植，因而將兩側腎臟全部摘除，但卻有開啟女兒的洗腎人生。她說，一開始孩子年紀小，似懂非懂，後來年紀漸長，每天要上機洗腎長達十小時，而漸漸對病痛有所認知。然而，長期在醫院治療，女兒已習慣醫院的生活模式更甚於家中，導致有一段時間「回到家裡反而會感到畏懼」。

洗腎不斷反覆感染

回想一路以來的辛苦及對女兒的心疼，吳媽媽忍不住哽咽，因長期洗腎讓女兒容易感染，「無論再怎麼小心謹慎，還是面臨反覆腹膜炎感染」，甚至因為病痛到無法走路，但想想孩子都那麼堅強了，「我要比她更勇敢」，因此得知台北榮總有機會換腎時，義無反顧決定要為自己跟女兒努力。

然而，吳小妹狀況罕見，其下腔靜脈受腫瘤壓迫導致閉鎖，面對第一次腎臟移植的機會只得放棄。吳媽媽說，自己在手術室外等了數十小時，得到的結果卻是無法移植，但不願意放棄，直到今年四月，半夜接到北榮通知又有換腎機會，但必須要在早上五點前趕到台北，她一路從屏東開車狂飆到台北，時間順利趕上，也順利完成移植。

鼓起勇氣迎來新生

吳媽媽說，自己一度擔心換腎等影響女兒就學，沒想到，女兒出院第一天就跑回學校上課，不只更努力念書，成績更是班上前三名，希望所有還在猶豫腎臟移植的父母，可以給自己跟孩子一個機會，也感謝北榮醫療團隊持續找方法，最後順利完成手術。