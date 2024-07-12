聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮觀光自救 推出振興加碼

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣旅館商業同業公會與花蓮縣觀光旅館商業同業公會，在觀光署與縣府支持下，首度合作推出擴大振興加碼活動。記者王思慧／攝影
花蓮縣旅館商業同業公會與花蓮縣觀光旅館商業同業公會，在觀光署與縣府支持下，首度合作推出擴大振興加碼活動。記者王思慧／攝影

花蓮強震重創地方觀光，暑假住房率僅有二成五，花蓮縣兩大旅館公會與產業界合作自救，即日起至年底止，只要持指定紙質票券，除原本的一千元補助外，還可享有一百四十多家旅館、飯店至少九折優惠。

花蓮縣旅館商業同業公會、花蓮縣觀光旅館商業同業公會，在觀光署與縣府的支持下首度攜手合作，推出振興加碼活動。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，花蓮暑假七月住房率只有二成五，與往年至少八成的好成績相比非常慘淡，業者們都很辛苦，除了中央的補助外，大家決定集結起來自救，即日起只要持全台各遊樂園區門票、演唱會門票、職棒運動賽事門票、高鐵交通車票、台北一○一觀景台門票等，入住現場價至少可享有九折優惠。若旅客在九月底前入住，同時可申請觀光署每房一千元補助。

張琄菡說，為消除民眾對東部旅遊與趁振興期間哄抬房價的疑慮，兩大公會透過簽署，保證參與活動的業者，不會利用這次機會漲價，確保旅客享有實質優惠。花蓮縣長徐榛蔚也鼓勵各界多到花蓮辦活動、旅遊，促進地方觀光市場。

花蓮強震 觀光署

延伸閱讀

業者自救！花蓮2大旅館公會首合作 持這些門票入住飯店最低可打9折優惠

振興花蓮農產業 農會超市湧使用農粉幣人潮

豪雨、地震重創鐵公路 徐榛蔚籲中央推動花蓮對外直航

0403地震影響比想像更甚 縣長徐榛蔚：給花蓮人一條安全回家的路

相關新聞

亞洲首例 8歲女童「分肝種腎」脫離洗腎命運

今年八歲的吳小妹罹罕見癌症「威爾姆氏腫瘤」，兩顆腎臟嚴重變形，只得手術切除，多年以來靠洗腎續命，但引發心衰竭、骨質疏鬆等...

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

高雄仁武區柏昇冷凍公司涉嫌將過期肉品改標後出售，9日橋頭地檢署指揮衛生局等單位，查獲逾期肉品並封存約11.4公噸。誇張的...

分肝種腎／盡早登記易配對成功 醫：童移植腎比洗腎好

末期腎臟病孩童爲維持生命，必須長期洗腎，依二○二二年腎臟年報以衛福部健保署資料推估，全國約有兩百位兒童、青少年受洗腎所苦...

分肝種腎／母伴娃換腎「她堅強 我要更勇敢」

今年八歲的吳小妹罹患罕見癌症「威爾姆氏腫瘤」，此為腎臟惡性腫瘤，她一出生就必須在醫院過著治療的生活，經切除雙腎治療後，需...

政院拍板 明年擴大癌症篩檢

為降低國人癌症死亡率，行政院昨天拍板，明年起將擴大四癌篩檢對象，預算也將增至六十八億元。衛福部國健署長吳昭軍表示，各界都...

花蓮觀光自救 推出振興加碼

花蓮強震重創地方觀光，暑假住房率僅有二成五，花蓮縣兩大旅館公會與產業界合作自救，即日起至年底止，只要持指定紙質票券，除原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。