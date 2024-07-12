花蓮觀光自救 推出振興加碼

花蓮強震重創地方觀光，暑假住房率僅有二成五，花蓮縣兩大旅館公會與產業界合作自救，即日起至年底止，只要持指定紙質票券，除原本的一千元補助外，還可享有一百四十多家旅館、飯店至少九折優惠。

花蓮縣旅館商業同業公會、花蓮縣觀光旅館商業同業公會，在觀光署與縣府的支持下首度攜手合作，推出振興加碼活動。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，花蓮暑假七月住房率只有二成五，與往年至少八成的好成績相比非常慘淡，業者們都很辛苦，除了中央的補助外，大家決定集結起來自救，即日起只要持全台各遊樂園區門票、演唱會門票、職棒運動賽事門票、高鐵交通車票、台北一○一觀景台門票等，入住現場價至少可享有九折優惠。若旅客在九月底前入住，同時可申請觀光署每房一千元補助。

張琄菡說，為消除民眾對東部旅遊與趁振興期間哄抬房價的疑慮，兩大公會透過簽署，保證參與活動的業者，不會利用這次機會漲價，確保旅客享有實質優惠。花蓮縣長徐榛蔚也鼓勵各界多到花蓮辦活動、旅遊，促進地方觀光市場。