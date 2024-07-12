花蓮地震重創 來台觀光客4月大減20萬人

○四○三花蓮地震重創當地交通及觀光，不僅國旅慘淡，今年四月來台國際觀光客更較三月大減二十萬人次，創下去年十月以來單月次低。專家認為，受花蓮地震影響最鉅，顯著衰退的市場包括港澳、日本、韓國、新加坡，其中日本旅客更較三月暴跌逾四成。交通部長李孟諺表示，會針對國際觀光加強花蓮景點的行銷，仍以今年千萬人來台旅客的目標努力推動。

根據觀光署統計，今年四月國際觀光客較三月大減二十萬人，其中又以日本減少六萬多人、四十二點九%最多；港澳減少四萬三千多人，韓國減少兩萬四千多人，新加坡減少一萬五千人。

根據台灣港務公司統計，花蓮港今年原預計有二十六艘次國際郵輪掛靠，一至三月已有八艘次，四月發生地震後，截至目前已取消十四艘次，僅剩四艘次尚未取消，主因花蓮知名觀光景點太魯閣國家公園等無法前往，影響國際郵輪靠泊意願。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，由於日韓、港澳及新加坡旅客都是自由行居多，容易受天災等外在因素暫緩旅遊意願，因此四月分以這幾個國家衰退最顯著，但像是其他東南亞國家簽證變更不容易、歐美長線變更原先規畫較困難，影響幅度就較小。

黃正聰表示，若要達成觀光署今年一千萬國際旅客目標，平均每月要八十多萬名旅客，但現在多了地震因素，旅客行程可能暫緩甚至取消，要達標可能較為辛苦，建議朝加強日韓宣傳、協助東南亞簽證、爭取轉機客等三大目標努力。

觀光署說，地震後已製作花蓮安心旅遊宣導影片，向全球旅客傳遞除了太魯閣之外，其餘景點並無受震災影響，並請旅行業以其他景點替代，四月分來台旅客仍較去年同期成長十點二九%。