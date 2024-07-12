政院拍板 明年擴大癌症篩檢

為降低國人癌症死亡率，行政院昨天拍板，明年起將擴大四癌篩檢對象，預算也將增至六十八億元。衛福部國健署長吳昭軍表示，各界都希望放寬癌症篩檢年齡，經評估有其必要性，以乳癌篩檢為例，考量乳癌是威脅女性第的首要癌症，且發生人數持續增加，因而放寬篩檢年齡。

國健署放寬癌症篩檢，大腸癌篩檢年齡從原先五十至七十四歲，調整為四十五至七十四歲及四十至四十四歲具家族史者；子宮頸癌從卅歲以上下修至廿五歲以上女性；乳癌從四十五至六十九歲，擴大為四十歲至七十四歲女性；肺癌對重度吸菸者定義從大於等於一年卅包放寬為廿包，以及父母、子女、兄弟姊妹具肺癌家族史者。

吳昭軍說，另胃癌於八月起辦理幽門桿菌糞便抗原檢測試辦計畫，針對全國九縣市四十五至七十四歲者，預計試辦一年並滾動式調整。

台灣消化系醫學會秘書長劉志銘表示，該年齡層幽門桿菌盛行率約為百分之四十，預估每篩檢一萬人會有四千人為幽門桿菌陽性，若不接受除菌藥物治療，未來十年內發生胃癌人數約一二○人，若投以除菌藥物，則可以減半至六十人。

台灣癌症基金會執行長張文震說，癌症發生年齡有下降趨勢，以肺癌為例，在二○○○年以前，發生平均年齡為七十歲，現在廿至四十歲也會發生。台安醫院婦產科主治醫師傅佩德說，國人性行為年齡、飲食、生活習慣等已有西化現象，放寬篩檢年齡，樂觀其成。

行政院昨天也公布以公務預算挹注全民健康保險基金五十億元，指定用於「癌症新藥暫時性支付專款」，並滾動檢討，逐步擴大至百億元規模。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，編列暫時性支付是付費者跟醫界代表都不同意的項目，健保如果有經費應回應罕病、重大傷病等需求，加緊健保共擬會議的藥品審查進度，讓更多新藥收納健保。