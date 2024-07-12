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他山之石／讓國人多吃口米 日本下足工夫
由於國人飲食習慣改變，國內近年稻米生產供過於求，根據統計，國人每人每年食米量約四十二公斤，續創歷史新低，消費量也逐年下降。經濟學者指出，日本在米食的食農教育做得相當成功，反轉國人食米量的成果，在飲食西化的許多國家中也是相當少見，值得我國學習。
中華經濟與金融協會副秘書長曾志超表示，飲食西化與人口老化，導致以米為主食的國家食米量大幅下降，不只台灣，日本也遇到一樣的問題。
不過，他之前去日本旅遊時看到餐廳有客人在搶米飯，這種現象在台灣是不可能看到的，日本人對米的喜愛超乎一般想像，日本大量開發不同的米食新吃法，慢慢的也讓食米量回升。
首先營養午餐部分，透過開發新的菜單，讓米食成為學童從小的飲食常態，也在各種平台宣導本土的優質稻米，以及推出無麩質米粉的國家認證做法，讓對麩質過敏者也可以放心吃米，為了讓國人能多吃一口米，日本政府下足了工夫。
逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，國人平常購買的小包裝米僅市占率的三成左右，其餘七成食米都是外食人口在消費，但外食者根本不知道吃的是什麼米，當消費者有能力辨識也吃得出來米的來源，政府就能要求外食業者提供好米。
他舉例，日本對外食有許多規範，有些餐廳甚至會公告用的是哪裡的米，而米食加工品例如米粿等，在泰國就有很多種類和口味，這部分台灣也是偏少，國人食米量遞減是從消費者食用的米來看，增加米製品調理食品也是增加國人食米量的有效方法。
中華民國稻作協會前理事長陳燕卿表示，秧苗、人工、農藥等費用都不斷提高，保價收購還是有必要提高，但品質也必須有所要求，不能和以前一樣只是單純充量，收購的標準也應該提高，這樣才能讓農民願意種植品質更好的米。
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