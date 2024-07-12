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南港「鵝肉周」爆食物中毒 11人就醫

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市食安疑慮再起。南港「鵝肉周」傳出有不少消費者日前用餐後，陸續出現上吐下瀉、發高燒等症狀，有人跑廁所6次以上，甚至嚴重到掛急診，猜測可能是掛在門口的鵝肉出了問題。北市衛生局昨示，累計有11人就醫，已下令業者停業，檢驗結果2周後出爐。

近日陸續有網友在店家Google評論上留言用餐後出現不適，有人5日吃完麻辣臭豆腐、鹹水鵝「上吐下瀉一整天」，也有人點了煙燻鵝肉、鹹水鵝肉等，吃完掛急診，留言提醒大家留意是否有相同症狀。

也有民眾猜測，問題應出在「鵝肉」，鵝肉掛門口，天氣實在太熱，室內冷氣加室外熱風，把鵝肉吹壞了。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，7月6日下午陸續接獲桃園、新北市衛生局通報及民眾陳情，5日食用南港鵝肉周餐午餐後，陸續發生惡心、嘔吐等疑似食品中毒症狀。7日上午累計通報6人，達停業標準，衛生局立即要求業者停業。

林冠蓁說，煙燻鵝肉、鹹水鵝肉為共同食用品項，但6日稽查時，現場已無5日剩餘或嫌疑食品檢體，因此採集2件廚師手部檢體，及炒鍋、炒匙、刀子、砧板4件環境檢體，預計2周完成檢驗。

衛生局稽查還發現，店家未提供2位工作人員體檢報告，廚房瓦斯爐、抽油煙機、冰箱、飯鍋及地板不潔，工作人員未戴工作帽等衛生缺失，衛生局要求7月8日前完成改善，複查合格、從業員完成衛生講習才准復業。

衛生局

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