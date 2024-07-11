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站務員睡過頭「未開門」旅客錯過班車 台鐵申誡處分

中央社／ 台北11日電
台鐵位於汐止的五堵車站今天發生站務員睡過頭、民眾錯過首班車事件，台鐵公司也認為離譜，決定申誡處分。情境示意圖，非當事照。聯合報系資料照片
台鐵位於汐止的五堵車站今天發生站務員睡過頭、民眾錯過首班車事件，台鐵公司也認為離譜，決定申誡處分。情境示意圖，非當事照。聯合報系資料照片

台鐵位於汐止的五堵車站今天發生站務員睡過頭、民眾錯過首班車事件，台鐵公司也認為離譜，決定申誡處分。

有民眾投訴，一早要到五堵車站搭首班車通勤上班，到了車站卻見鐵門深鎖，不得其門而入，錯過第一班車後，站員才來開門。

台鐵說明，五堵站為簡易站，夜班僅配置站員1人，值班時間為晚間8時到隔天上午8時，10日夜間收班後為表定休息時間，但到了隔天11日凌晨值勤時間，這名站務員延誤出勤，到清晨5時22分才開啟車站大門，使8名旅客未能搭乘5時11分的區間車，而需改搭5時25分的區間車。

台鐵對站務疏失而影響旅客後續行程，向旅客致歉。

台鐵表示，將對疏失人員予以申誡行政處分、列為年度考核依據，同時已檢討對簡易站的管理及確認程序，落實管控SOP並加強查察，杜絕類似情形發生。

據了解，這名站務人員是台鐵公司化後首批招考的從業人員，才剛任職不到3個月，依規定，夜班輪班4小時可休息30分鐘，卻犯下睡過頭讓旅客搭不上車的錯誤。

台鐵公司化 汐止 行程

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