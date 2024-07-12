高雄柏昇食品涉賣過期肉 鵝肉逾期14年

高雄仁武區柏昇冷凍食品公司涉嫌將冷藏肉品改標後出售，9日橋頭地檢署指揮警調及衛生局等單位搜索，帶回謝姓負責人夫妻，並在廠區查獲11.4公噸豬、雞、鴨、牛、鵝等過期肉品，其中鵝肉效期已逾期超過14年，檢方前天深夜複訊後，謝姓夫妻分別以40萬元、20萬元交保，全案依違反食品安全衛生管理法等罪嫌偵辦。

衛生局指出，經查柏昇冷凍食品公司肉品流向高雄市4家餐廳，已全數預防性下架，柏昇業者截至目前尚未提供詳細的出貨日期及品項，目前檢調偵辦中。

據了解，柏昇食品是高雄不少知名五星級飯店、餐飲店供貨商，檢調接獲檢舉，該公司涉將過期肉品與新鮮肉品混裝出售，檢警調及衛生局9日搜索該公司林園、仁武廠區及負責人住處。

檢調查出，法規對於肉品保存有冷藏跟冷凍兩種，冷藏肉品保鮮期較冷凍肉品短，柏昇採購的大多為冷藏肉品，為拉長保鮮期，經冷凍後退冰，再將過期的肉品與新鮮肉品混裝後出售。

檢調搜索時，在仁武區冷凍倉庫及貨車上，查獲豬肉、雞肉、鴨肉、牛肉、鵝等過期肉品計11.4公噸，並查扣帳冊、出貨明細等資料。

衛生局指出，查扣的牛肉未標示效期，其他肉品也有部分未標示效期，部分豬、鴨、雞肉效期已過3至6個月，部分鵝肉效期為2010年5月8日，過期逾14年，部分下腳肉效期也過期7年餘。

檢方認為，若肉品轉為冷凍後再以退冰方式轉換為冷藏，因未依據法規明確標示為解凍肉，且涉嫌將過期肉混裝新鮮肉品出售，就構成詐欺或虛偽標示罪，檢方複訊後，認為謝姓負責人夫妻嫌疑重大，雖有羈押原因，然無羈押必要，交保候傳。

衛生局表示，將審酌違規情節，依違反食安法規定，加重處6萬元至2億元罰鍰，並追查違規產品流向、監督回收銷毀。