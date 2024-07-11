交通部盼打造明星鐵馬路線 從北海岸安全騎至宜蘭

交通部長李孟諺今天在部務會報指示，協調地方政府建置北海岸自行車道，盼成國際級、明星級路線，能從北海岸沿特殊地形安全騎到宜蘭。

交通部發布新聞稿，部務會報安排公路局及及運研所報告環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫（含自行車道標誌線）辦理情形。

李孟諺指示，全力加速推動全國自行車路線安全優化升級與串連，並請公路局積極協調地方政府共同合作辦理北海岸自行車道建置，務必凸顯國家級的亮點與特色。

李孟諺說，過去20年來，各部會已在風景區、圳路、糖鐵等處逐步建置自行車道，交通部應充分利用既有自行車道、地區道路、水岸或閒置鐵道等加以優化，並串聯斷點（非全面興闢專用道），來擴張自行車路網。

李孟諺也提到，公路局正辦理北海岸國際級自行車道工程更是計畫中重點項目，未來2到3年工程完工後，將提供自行車避開台2線車流，為具專屬路權的自行車道，民眾可安全的從北海岸沿特殊地形的騎乘至基隆，並逐步擴展至東北角達宜蘭，期望能成為國際級、明星級值得體驗的自行車路線。

李孟諺希望運研所透過計畫，繼續去尋找全國的斷點與景觀亮點，串聯並優化各地方政府已完成的自行車專用道，使自行車道相關設施環境更友善，標示易於外國人識讀使用，並由觀光署加強對國際行銷推廣，在友善安全的自行車環境中，讓世界發現台灣「騎時很美麗」。

另外，運研所目前完成「自行車環島路線（含替代路線）及多元路線標誌標線設置原則」及「自行車路線完工檢視表」，協助各路權單位辦理自行車道興建及養護時，能正確設置標誌標線，並妥善檢視與改善。針對車道完工後，運研所也建置完成「自行車路線事故分析平台」，各權責單位可據依辦理後續改善。