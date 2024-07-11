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台北101攝影大賽結果出爐 董座張學舜：讓世界感受獨特魅力

中央社／ 台北11日電

2024台北101攝影大賽結果出爐，台北101董事長張學舜表示，台北101近年透過人文、藝術、時尚、創意等4個生活美學元素，成功賦予這棟建築高度之外的文化內涵，攝影大賽則讓全世界感受到台北101的獨特魅力。

2024台北101攝影大賽今天舉辦頒獎典禮，今年的賽事以「新年驚豔101：彩色世界Colorful World」主題，廣邀各地的攝影愛好者共襄盛舉，透過鏡頭展現台北101代表當代文明地標的璀璨與美好。

張學舜表示，台北101近年透過人文、藝術、時尚、創意等4個生活美學元素，成功打造台北101成為台灣當代文明地標，賦予這棟建築高度之外的文化內涵。攝影大賽則展現台灣豐盛過年、多采多姿的雙跨年季，讓全世界感受到台北101的獨特魅力。

台北101指出，今年攝影大賽分為「組照」和「單件作品」兩組競賽；參賽作品皆呈現出新年101的精采活動、跨年煙火綻放、建築市景、台北城市的活力、以及台北101周遭畫面。

其中，組照金獎作品「湧」的4張照片除了在畫面與色彩上呈現出高度協調與一致性，整體更表現出新年驚豔101雙跨年季的歡樂、豐盛又熱鬧的氛圍。

台北101表示，得獎作品11日起在台北101辦公大樓Gallery 101正式展出。

台北101 跨年

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