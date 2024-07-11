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鄭宜農再登總統府音樂會 「玉仔的心」獻奧運國手

中央社／ 台北11日電
金曲台語歌后鄭宜農（白衣者）將攜手NSYO國家青年交響樂團在2024總統府音樂會獻唱「玉仔的心」，11日晚間她與NSYO團員一同排練。中央社
金曲台語歌后鄭宜農（白衣者）將攜手NSYO國家青年交響樂團在2024總統府音樂會獻唱「玉仔的心」，11日晚間她與NSYO團員一同排練。中央社

金曲台語歌后鄭宜農在2019年以「玉仔的心」獲金音創作獎最佳另類流行單曲獎，同年她首度獲邀於總統府音樂會演出，今年她將2度在總統府音樂會登場，演唱「玉仔的心」獻給奧運國手。

總統府及中華文化總會主辦「2024總統府音樂會—自由之力」，指揮楊智欽與NSYO國家青年交響樂團將與各領域樂手共演多首曲目，交織古典音樂、流行音樂、表演藝術等，其中鄭宜農將與樂團帶來跨界合作演出「玉仔的心」。

NSYO國家青年交響樂團今晚與鄭宜農在國家音樂廳舉行排練，鄭宜農向媒體表示，原先以為2度於總統府音樂會演出會比較不緊張，但一開始排練讓她發現「完全沒有這回事」，希望能帶給大家好表現。

鄭宜農說，「玉仔的心」這首歌敘說的是努力捧著玉做的心，讓它越來越亮且一直往前邁進的心情，「我覺得非常適合奧運主題，也非常適合台灣這塊土地。」希望告訴選手許多人在為他們加油，且不管怎麼樣，「你們都是最棒的！」

楊智欽表示，台灣的運動選手準備4年，就是準備在這一刻於國際舞台上發光，為國家爭取榮譽，非常榮幸與開心在此時能以音樂為選手加油，期望透過音樂讓國人的心團結一致。

NSYO國家青年交響樂團於2023年成軍，成員年齡於12歲至25歲不等。楊智欽認為，團員們反應快，技術、能力火侯俱佳，非常有活力，是具潛力的年輕樂團，對不同風格樂曲接受度非常高，相信團員們在此次多元風格編曲中，能感受到因創新帶來的風貌。

「2024總統府音樂會－自由之力」將在20日晚上7時於兩廳院藝文廣場舉行，開放民眾免費入場。

交響樂團 總統府 音樂會

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