總統府音樂會 陳明章、許景淳要唱出台灣味

為即將出征巴黎奧運的國手加油，民謠大師陳明章、歌手許景淳與福爾摩沙淡水走唱團20日將在2024總統府音樂會演出，獻唱「伊是咱的寶貝」及「撼山河」曲目，以歌聲傳達剛柔並濟的鼓舞。

「2024總統府音樂會—自由之力」由總統府與中華文化總會舉辦，廣邀歌手、行進樂隊甚至啦啦隊演出，以熱鬧陣容為奧運選手們打氣。文總今天舉行彩排記者會，由陳明章與許景淳共同帶領福爾摩沙淡水走唱團，在樂音伴奏下，溫柔頌唱「伊是咱的寶貝」。

為呼應總統府音樂會主題，選曲別有巧思。陳明章接受媒體聯訪表示，像是演唱「撼山河」就意味著鼓勵選手「去拚啊！拿冠軍回來」。許景淳補充，選手們不管比賽、平日準備，都是大家的寶貝，如她演唱「伊是咱的寶貝」一樣，心情是「呵護著他們」。

陳明章與許景淳相識多年，排練氣氛熱鬧自然，還邀約現場媒體一起加入合唱。許景淳笑說，這是她第一次演唱陳明章的歌曲「伊是咱的寶貝」，能以音樂為自己的選手們應援，她很榮幸，也希望吸引大家團結，為選手加油。

樂音編排上，陳明章提及，此次為總統府音樂會演出特別邀請擅長彈奏三味線的友人從日本來台，「我從20幾歲開始就盡量將『台灣味』寫出來，然後讓它國際化。」如他曾透過作品串聯台灣、日本、葉門三方，相信很棒的原創作品能夠持續面向海洋、走向世界。

「2024總統府音樂會－自由之力」將在20日晚上7時於兩廳院藝文廣場舉行，開放民眾免費入場。