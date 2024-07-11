快訊

鄭文燦與毒品、詐欺犯同房 未吃所方晚餐9點熄燈就寢

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

總統府音樂會 陳明章、許景淳要唱出台灣味

中央社／ 台北11日電
「2024總統府音樂會－自由之力」20日晚間將登場，台灣國寶級民謠大師陳明章（右）與歌手許景淳（左）11日在台北為演出彩排，演唱歌曲「伊是咱的寶貝」。中央社
「2024總統府音樂會－自由之力」20日晚間將登場，台灣國寶級民謠大師陳明章（右）與歌手許景淳（左）11日在台北為演出彩排，演唱歌曲「伊是咱的寶貝」。中央社

為即將出征巴黎奧運的國手加油，民謠大師陳明章、歌手許景淳與福爾摩沙淡水走唱團20日將在2024總統府音樂會演出，獻唱「伊是咱的寶貝」及「撼山河」曲目，以歌聲傳達剛柔並濟的鼓舞。

「2024總統府音樂會—自由之力」由總統府與中華文化總會舉辦，廣邀歌手、行進樂隊甚至啦啦隊演出，以熱鬧陣容為奧運選手們打氣。文總今天舉行彩排記者會，由陳明章與許景淳共同帶領福爾摩沙淡水走唱團，在樂音伴奏下，溫柔頌唱「伊是咱的寶貝」。

為呼應總統府音樂會主題，選曲別有巧思。陳明章接受媒體聯訪表示，像是演唱「撼山河」就意味著鼓勵選手「去拚啊！拿冠軍回來」。許景淳補充，選手們不管比賽、平日準備，都是大家的寶貝，如她演唱「伊是咱的寶貝」一樣，心情是「呵護著他們」。

陳明章與許景淳相識多年，排練氣氛熱鬧自然，還邀約現場媒體一起加入合唱。許景淳笑說，這是她第一次演唱陳明章的歌曲「伊是咱的寶貝」，能以音樂為自己的選手們應援，她很榮幸，也希望吸引大家團結，為選手加油。

樂音編排上，陳明章提及，此次為總統府音樂會演出特別邀請擅長彈奏三味線的友人從日本來台，「我從20幾歲開始就盡量將『台灣味』寫出來，然後讓它國際化。」如他曾透過作品串聯台灣、日本、葉門三方，相信很棒的原創作品能夠持續面向海洋、走向世界。

「2024總統府音樂會－自由之力」將在20日晚上7時於兩廳院藝文廣場舉行，開放民眾免費入場。

總統府 許景淳 音樂會

延伸閱讀

奧運體操／唐嘉鴻備戰決賽難度分未定 教練：幸福的煩惱

巴黎奧運／官方海報感謝金主 謝謝要大聲說出來

沖繩高校合體世新啦啦隊 總統府音樂會大跳動漫曲

巴黎奧運／官方海報 法國版「清明上河圖」

相關新聞

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

高雄仁武區柏昇冷凍公司涉嫌將過期肉品改標後出售，9日橋頭地檢署指揮衛生局等單位，查獲逾期肉品並封存約11.4公噸。誇張的...

明起午後雷陣雨3階段變化！9縣市豪大雨特報 這天雨區擴大

明天起午後雷陣雨3階段改變，中央氣象署預報員劉宇其表示，明天各地高溫可達36度，台東有焚風發生機率，高溫可達38度，明天...

大人腎臟種在小孩肝臟 救回8歲女童！北榮「無中生有」國內首例

今年八歲的吳小妹罹罕見癌症「威爾姆氏腫瘤」，兩顆腎臟嚴重變形，只得手術切除，多年來以洗腎續命，但引發心衰竭、骨質疏鬆等，...

戴錯更傷眼 太陽眼鏡認明「UV400」

紫外線傷皮膚，也傷眼睛，夏天曝曬在豔陽下，若沒有戴太陽眼鏡，眼角膜、水晶體可能會受到損傷。基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽...

「TPASS 2.0」年底規畫14天內定期票 交長李孟諺曝推動原因

交通部預告年底前推出TPASS 2.0方案，研議規畫不超過14天的定期票措施，交通部長李孟諺今表示，短期天數型的TPAS...

男子陰莖罕見長皮蛇紅腫痛癢 醫曝1性行為恐增染病風險

開業泌尿科醫師顧芳瑜近期遇到一名35歲病患，陰莖上出現許多紅色水泡，且呈長條狀分布，搔癢與疼痛情況嚴重，經檢查後發現是帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。