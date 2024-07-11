快訊

鄭文燦與毒品、詐欺犯同房 未吃所方晚餐9點熄燈就寢

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

精進保鮮、檢疫 台灣鳳梨銷日燻蒸率降至24%

中央社／ 台北11日電
農試所今天表示，台灣鳳梨銷日燻蒸率降至24%。圖／聯合報系資料照片
農試所今天表示，台灣鳳梨銷日燻蒸率降至24%。圖／聯合報系資料照片

提升品管技術，台灣鳳梨出口日本續增規模，農試所今天表示，精進保鮮及檢疫蟲害技術下，6月運抵日本港口檢疫燻蒸率由35%降至24%，出口量達1萬8503公噸，較去年成長24%。

台灣又增加紅肉火龍果輸銷日本之際，持續拓銷日本的台灣鳳梨，也在精進出口品管中。

農業部農業試驗所發布新聞指出，經由農業部試驗改良場所籌組的任務型團隊投注研發，改善運輸保鮮及病蟲害檢疫關鍵技術後，6月運抵日本的鳳梨被要求燻蒸的比率下降，出口量也持續擴增，實況如上所述。

鳳梨運抵日本若被發現蟲害，須做燻蒸處理。農試所指出，紋翅蛾及小果腐敗病主要發生在鳳梨小果目，肉眼難以識別，之前外銷鳳梨常因檢疫問題被要求燻蒸處理，造成品質劣變、降低貨架壽命。

農試所說，經追蹤、探討昆蟲生態發現，紋翅蛾及小果腐敗病發生在鳳梨開花期，遂與農業部動植物防疫檢疫署合作試驗，公告紋翅蛾防治藥劑項目增加「大利松」及「馬拉松」，以及使用「腐絕」防治小果腐敗病，並宣導農民不要在鳳梨開花後才施藥，從而提高防治效果，並降低農藥殘留風險。

又關於金鑽鳳梨黑心發生，農試所說明，主因是供果品質掌控不佳、外銷倉貯待售時間過長及溫控起伏所致，於是從強化外銷標準作業程序著手，再依日本倉儲及配送環境微調溫度條件，建立整套冷鏈關鍵技術，終於控制黑心情形發生，讓品質趨於穩定。

以上外銷標準作業程序包含，以符合外銷的果實成熟度、糖度採收；採收落實溫度控制，避免呼吸熱累積；穩定運輸過程的果溫，為攝氏13度加或減2度區間；以及倉貯與末端待售點維持低溫約6到7度。

日本 農業部 鳳梨

延伸閱讀

經委會成立「進口雞蛋調查小組」 農業部喊配合檢調：遵循現行憲政體制

立院成立進口蛋調查小組 農業部：已全力配合司法、盼循憲政體制處理

JR東日本大飯店台北開幕三週年！ 鉑麗安全日餐廳 「日本美食祭 」日本國產牛、各式美食吃到飽

日本投資火熱！短短1周內「4檔日本ETF」宣布募資

相關新聞

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

高雄仁武區柏昇冷凍公司涉嫌將過期肉品改標後出售，9日橋頭地檢署指揮衛生局等單位，查獲逾期肉品並封存約11.4公噸。誇張的...

明起午後雷陣雨3階段變化！9縣市豪大雨特報 這天雨區擴大

明天起午後雷陣雨3階段改變，中央氣象署預報員劉宇其表示，明天各地高溫可達36度，台東有焚風發生機率，高溫可達38度，明天...

大人腎臟種在小孩肝臟 救回8歲女童！北榮「無中生有」國內首例

今年八歲的吳小妹罹罕見癌症「威爾姆氏腫瘤」，兩顆腎臟嚴重變形，只得手術切除，多年來以洗腎續命，但引發心衰竭、骨質疏鬆等，...

戴錯更傷眼 太陽眼鏡認明「UV400」

紫外線傷皮膚，也傷眼睛，夏天曝曬在豔陽下，若沒有戴太陽眼鏡，眼角膜、水晶體可能會受到損傷。基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽...

「TPASS 2.0」年底規畫14天內定期票 交長李孟諺曝推動原因

交通部預告年底前推出TPASS 2.0方案，研議規畫不超過14天的定期票措施，交通部長李孟諺今表示，短期天數型的TPAS...

男子陰莖罕見長皮蛇紅腫痛癢 醫曝1性行為恐增染病風險

開業泌尿科醫師顧芳瑜近期遇到一名35歲病患，陰莖上出現許多紅色水泡，且呈長條狀分布，搔癢與疼痛情況嚴重，經檢查後發現是帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。