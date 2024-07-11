精進保鮮、檢疫 台灣鳳梨銷日燻蒸率降至24%

提升品管技術，台灣鳳梨出口日本續增規模，農試所今天表示，精進保鮮及檢疫蟲害技術下，6月運抵日本港口檢疫燻蒸率由35%降至24%，出口量達1萬8503公噸，較去年成長24%。

台灣又增加紅肉火龍果輸銷日本之際，持續拓銷日本的台灣鳳梨，也在精進出口品管中。

農業部農業試驗所發布新聞指出，經由農業部試驗改良場所籌組的任務型團隊投注研發，改善運輸保鮮及病蟲害檢疫關鍵技術後，6月運抵日本的鳳梨被要求燻蒸的比率下降，出口量也持續擴增，實況如上所述。

鳳梨運抵日本若被發現蟲害，須做燻蒸處理。農試所指出，紋翅蛾及小果腐敗病主要發生在鳳梨小果目，肉眼難以識別，之前外銷鳳梨常因檢疫問題被要求燻蒸處理，造成品質劣變、降低貨架壽命。

農試所說，經追蹤、探討昆蟲生態發現，紋翅蛾及小果腐敗病發生在鳳梨開花期，遂與農業部動植物防疫檢疫署合作試驗，公告紋翅蛾防治藥劑項目增加「大利松」及「馬拉松」，以及使用「腐絕」防治小果腐敗病，並宣導農民不要在鳳梨開花後才施藥，從而提高防治效果，並降低農藥殘留風險。

又關於金鑽鳳梨黑心發生，農試所說明，主因是供果品質掌控不佳、外銷倉貯待售時間過長及溫控起伏所致，於是從強化外銷標準作業程序著手，再依日本倉儲及配送環境微調溫度條件，建立整套冷鏈關鍵技術，終於控制黑心情形發生，讓品質趨於穩定。

以上外銷標準作業程序包含，以符合外銷的果實成熟度、糖度採收；採收落實溫度控制，避免呼吸熱累積；穩定運輸過程的果溫，為攝氏13度加或減2度區間；以及倉貯與末端待售點維持低溫約6到7度。