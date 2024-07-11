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明起午後雷陣雨3階段變化！9縣市豪大雨特報 這天雨區擴大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天起午後雷陣雨3階段改變，中央氣象署預報員劉宇其表示，明天各地高溫可達36度，台東有焚風發生機率，高溫可達38度，明天午後雷雨區主要在大台北、宜花及山區。聯合報系資料照
明天起午後雷陣雨3階段改變，中央氣象署預報員劉宇其表示，明天各地高溫可達36度，台東有焚風發生機率，高溫可達38度，明天午後雷雨區主要在大台北、宜花及山區。聯合報系資料照

明天起午後雷陣雨3階段改變，中央氣象署預報員劉宇其表示，明天各地高溫可達36度，台東有焚風發生機率，高溫可達38度，明天午後雷雨區主要在大台北、宜花及山區；周六雨區將擴大，各地需留意午後雷雨及相關防災。

氣象署今下午5時25分發布豪大雨特報，豪雨警戒區有南投縣山區、嘉義縣山區；大雨警戒區包含新北市山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣。降雨將持續到晚間。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日基隆市及台中市山區已有豪雨發生，嘉義縣及南投縣山區有局部大雨或豪雨，台中至台南、宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區應慎防積水。

根據氣象署官網，今日降雨累計量最大地區為南投縣蓮華池104.5毫米，其次為基隆市五堵97毫米，其他地區如台中市清水林96.5毫米、南投縣水保署九份二山94毫米。

溫度部分，今日最高溫落在台東縣土坂37.5度，其次為花蓮縣德武37度，屏東三地門高溫也達36.8度，另外台東大武、新北三峽、宜蘭羅東、花蓮玉里均達到36.6度。

劉宇其說明，明天起午後雷陣雨分3階段變化。明天風向偏西南風，午後雷雨區域偏向山區、台北、宜花區域，並有山區有局部大雨發生機率；受到西南風影響，明天清晨至上午，中南部沿海地區有零星陣雨，但雨勢不會太多、太大。

周六（13日）風向轉偏南風，午後雷陣雨以西半部、宜花區域為主，雨區擴大；周日至下周四（14至18日）風向轉為東南風，迎風面的台東、恆春半島有不定時短暫陣雨，午後雷陣雨區域主要是西半部地區。

溫度部分，劉宇其表示，明天各地高溫約33至36度，台東受到西南風影響有焚風發生機率，高溫可達到38度；周日（14日）之後轉東南風，大台北、中南部靠內陸地區，有機會達到37度以上高溫。

颱風部分，劉宇其表示，目前只是雲系發展，低壓帶在南海到菲律賓東海面上，預計周日以後會慢慢發展起來，「可能有2個」，一個在南海、一個在菲律賓東海面上。

劉宇其說，下周台灣附近太平洋高壓較強，即便這些雲系發展起來，還是會靠近南海或是菲律賓東海面上較高，是否會發展成颱風，還要看後續觀察。

氣象署 豪雨 雷雨 高溫

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