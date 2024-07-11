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諾貝爾文學獎得主孟洛身後陷醜聞 台出版社停辦講座

中央社／ 台北11日電

已故諾貝爾文學獎得主孟洛之女日前投書，揭露遭繼父性侵卻未獲母親幫助，造成嚴重傷害。孟洛作品台灣出版社木馬文化昨天立即取消相關講座，考量應讓倖存者訴說，獲得好評。

加拿大作家艾莉絲．孟洛（Alice Munro）的女兒史肯納（Andrea Robin Skinner）近期在加拿大「多倫多星報」投書，自揭在9歲時遭繼父佛瑞姆林（GeraldFremlin）性侵，但母親孟洛知情後，卻當作什麼也沒發生過，繼續和繼父一起生活，引起軒然大波。

出版孟洛多部作品的台灣出版社木馬文化，原訂19日將舉辦「遺憾，但獲得自由－讀艾莉絲．孟洛『臉』」講座。不過昨天臨時在官方臉書上宣布取消，並表示，「考量此時應是讓倖存者訴說的時間點，我們希望能先將相關討論留給真實世界中受到傷害的人們。經與講者討論，決定取消此場講座。」

木馬文化指出，另一場12日的講座原訂邀請講師以孟洛的「好女人的心意」一書，與讀者討論母親相關議題，內容將改就孟洛女兒史肯納的投書內容，和讀者討論文本與新聞事件。

木馬文化寫道：「我們相信文學的價值在於揭露幽微、矛盾，並給予讀者力量；亦深信對痛苦的同理及惡的辨正，是人性根本。此刻，願傷者得以療傷，也請關照身邊所有可能懷抱同樣痛楚的人。」

木馬文化的臉書貼文發布後，獲得不少讀者與網友正向肯定，認為取消講座的行為展現真實文學價值，也給予倖存者極大溫柔。

孟洛生前以短篇小說聞名，被譽為「當代短篇小說大師」，她在2013年榮獲諾貝爾文學獎，是第13名獲獎的女性作家，也是首名獲此殊榮的加拿大人，知名著作包括「幸福陰影之舞」等。今年5月孟洛於加拿大過世，享耆壽92歲。

加拿大 木馬文化 繼父

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