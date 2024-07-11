大人腎臟種在小孩肝臟 救回8歲女童！北榮「無中生有」國內首例

今年八歲的吳小妹罹罕見癌症「威爾姆氏腫瘤」，兩顆腎臟嚴重變形，只得手術切除，多年來以洗腎續命，但引發心衰竭、骨質疏鬆等，小小年紀幾乎沒有未來。台北榮總腎臟移植團體以「無中生有、分肝種腎」，在她的肝臟找出健康肝靜脈，再利用捐贈靜脈製作延長通道，「把肝臟切開後，再把腎種進去」，將大愛捐贈的成人腎臟移植於她的肝臟內，幫助她脫離洗腎的命運。

台北榮總今天發表吳小妹的手術過程與成果，台北榮總副院長曾令民指出，這項手術非常艱鉅，目前全球僅完成三例，其中二例在美國，台北榮總這例是全第三例，也是國內及亞洲第一例。

台北榮總兒童外科主任蔡昕霖表示，兒童慢性腎衰竭原因跟成人不同，常見先天性泌尿系統異常、遺傳疾病，長期腎病變不只造成貧血、高血壓等併發症，也影響心智年齡發展。

吳小妹2歲半時罹患罕見雙側威爾姆氏腫瘤（Wilms' Tumor），這是一種腎臟惡性腫瘤，與基因突變有關，好發幼兒，多為無症狀的巨大腹腔內腫瘤，晚期常壓迫其他器官，導致腹痛或無法進食，唯一治療方法是手術切除腎臟，再配合化療。切除雙腎後，必須接受腹膜與血液透析治療，將尿毒排出。

吳小妹是威爾姆氏腫瘤第五期患者，術後長期洗腎導致發育遲緩、心臟衰竭、鈣磷電解質不平衡導致嚴重骨質疏鬆，加上反覆腹膜炎感染。吳小妹先在高雄榮總化療、追蹤5年，雖然惡性腫瘤已治癒，但常常進出醫院，毫無生活品質可言，接受腎臟移植是唯一解決的方法。

去年5月，吳小妹父母決定到台北榮總評估，等待腎臟移植。幸運的是，僅等待2個月就獲得大愛捐腎，但吳小妹的下腔靜脈因幼時被巨大腫瘤壓迫，已呈現纖維化甚至完全閉鎖不通。這是非常罕見的狀況，但因為完全找不到可以重建的靜脈，不得不放棄這次寶貴的移植機會。

吳媽媽記得，當時凌晨接到北榮通知，必須要在清晨5點前趕到台北，她一路從屏東開車狂飆。吳小妹進了手術室，她在外面等了10多個小時，得到的結果卻是無法移植。但吳小妹很堅強，已經習慣醫院的生活模式的她，一出院就回學校上課，成績一直名列前茅，她覺得自己要更勇敢，不放棄可以改變生活的任何機會。

台北榮總團隊也沒有放棄。台北放射部利用靜脈血管攝影，領圖找到吳小妹是否有殘存的暢通靜脈，做為日後移植的準備。檢查發現，吳小妹的腹腔內僅肝臟內的一小段靜脈是健康的血管，其餘的都是不堪用的側枝新生血管。經過仔細討論，團隊認為把肝臟分開，找到健康的血管進行重建，是唯一可行的辦法。

今年4月，吳小妹再度獲得第二次大愛捐贈腎臟 ，移植團隊決定依先前推演，為吳小妹妹進行移植手術。在移植外科醫師鄒奕帆前往院外摘取腎臟的同時，蔡昕霖與兒童外科醫師楊惠馨同步進行移植手術。

手術過程非常複雜，必須克服吳小妹先前多次腹部手術與腹膜炎所造成的腸沾黏，再將肝臟徹底分開，找尋唯一仍健康的肝靜脈。

再將捐贈者身上取得的靜脈，製作一段延長嫁接的通道，再與腎臟的腎靜脈進行吻合重建。手術中，立即請放射科醫師黃宣恩放置血管內支架，避免肝臟重量壓迫移植腎臟的靜脈回流，影響腎臟血液循環。依預定計畫進行，共動員11位醫護等人員，耗時12小時，終於完成這高難度多重接力的移植手術。

台北榮總移植外科主任陳正彥表示，利用此種方式手術，先前僅有美國有2例，吳小妹不只是全台首例，更是亞洲第1例，以「無中生有」方式，利用肝臟當插頭，用肝臟血管滋養腎臟，再找出健康的肝靜脈，製作一條「延長線」，與腎靜脈吻合重建，前後花費12個小時，才成功將這顆成人腎臟移植於低體重吳小妹的肝臟內。

術後雖發生移植腎的功能延遲 （Delayed Graft Function, DGF），但經過一般兒科主任張瑞文為吳小妹進行水分控制，配合短暫的血液透析治療與免疫抑制藥物使用，吳小妹的新腎臟逐漸恢復功能，也讓她迎向新生。

吳小妹昨天在記者會中，唸出手寫給捐贈者的卡片，童言童語念出，「謝謝你捐給我一顆寶貴的腎臟，讓我可以不用再到醫院洗腎，我會好好保護它愛惜它」。

吳媽媽回想，女兒一開始被發現有腫瘤時，一顆腎臟嚴重變形，另一顆腎臟滿滿四分之三都長滿腫瘤，切除後靠洗腎維生，但腹膜透析洗到纖維化，還被迫放棄第一次的腎臟移植機會。還好，這次順利在台北榮總完成腎臟移植重生，她一說到「感謝！」兩字就忍不住哽咽，也心疼女兒從一出生就不斷接受手術，但也說「她都這麼堅強了，我要比她更勇敢」。

張瑞文指出，我國兒童腎臟透析人數約200人，但等候移植人數僅21人。透析治療死亡率比腎臟移植高6倍，只要有腎臟植的機會，移植成功後，孩子的身高、體重、智力發展都可以追上同齡孩子。