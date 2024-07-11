說好的小農鮮奶？標示出包 珍煮丹道歉「這日起」連3天買1送1

連鎖手搖飲「珍煮丹」近日因飲品乳源與實際使用品項不同，所以登上新聞版面。珍煮丹7月11日也發布道歉公告，表示為穩定鮮奶品質與供貨，於今年年初全台門市更換鮮奶供應商，從原本小農鮮奶更換為光泉乳香世家，卻因內部疏失未即時更新資訊，造成消費者疑慮。珍煮丹也宣佈，為彌補錯誤，7月13日起至7月15日期間，「姍姍紅茶拿鐵」同品項買1送1。

消基會日前調查市面74家咖啡店、手搖飲、早午餐店所販售的鮮奶茶類飲品，發現許多店家的標示與實際內容不符。其中「珍煮丹」的「姍姍紅茶拿鐵」標榜使用小農鮮奶，但現場卻是採用光泉乳香世家。對此，珍煮丹公開致歉，表示為穩定鮮奶品質與供貨，於今年年初全台門市更換鮮奶供應商，從原本小農鮮奶更換為光泉乳香世家，本該即時修改官網及外送平台之品項「姍姍紅茶拿鐵」風味敘述說明，卻因內部疏失未即時更新資訊，造成消費者對鮮奶品牌標示產生疑慮，深感抱歉。