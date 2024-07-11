有多怕？消基會攜標檢局抽驗10件筋膜槍 1廠商逃檢挨罰

筋膜槍受消費者青睞，消基會今天表示，近期與標檢局合作抽驗市售產品10件，結果重要零組件比對有2件不合規定，並有1件逃避檢驗確定開罰；但標檢局說，皆無安全疑慮。

消費者文教基金會發布新聞指出，筋膜槍利用高頻率震動來加強肌肉、筋膜的血液循環，進而達到舒緩痠痛的效果，成了按摩電器新寵兒，為確保消費者使用權益，4、5月消基會與經濟部標準檢驗局隨機購買10件檢驗，結果重要零組件有2件不符合規定。

標檢局說，包含「富士通極速震動按摩槍」的中繼線出現產品標示的溫度、伏特數據與技術文件要求內容不一樣，充電電池組也有相同情況；另1件「酷電筋膜槍」是馬達的型號標示與技術文件要求不符合。

就使用安全來說，標檢局說，上述2件都無安全問題，但會要求業者改用資材必須在限期內補正變更申請，否則依據商品檢驗法規定，可廢止驗證登入證書。

再者，標檢局說，有1件商品「輕量版高強度震動筋膜槍」逃避檢驗，依據商品檢驗法規定，會直接開罰新台幣20萬元以上、200萬元以下罰鍰。

此外，中文標示有3件不合格，違規情事包含消耗功率、商品報驗義務人資訊、警語等不合規定，依據商品檢驗法規定，會限期改正，不改正可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並廢止證書。