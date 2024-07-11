台獲邀參加文化奧運 電子花車意象將現身巴黎

巴黎奧運在即，法國在奧運前後期間辦理「文化奧運」計畫，台灣也獲邀在拉維特園區展演。文化部次長王時思今天說，台灣展演場域將以廟埕舞台、電子花車、熱鬧辦桌為意象，演繹民主自由、尊重差異的國家特質。

巴黎夏季奧運將於7月26日至8月11日舉行，法國在奧運前後期間辦理包含近2500項展演計畫的「文化奧運」，台灣也受邀參與。行政院會今天通過「台灣文化前進巴黎奧運」專案報告，王時思出席政院會後記者會時表示，文化部首度籌組的台灣藝文團隊，預計27日至8月10日在法國拉維特園區進行動態與靜態展演。

王時思說，展演場域部分，將以廟埕舞台、電子花車、辦桌為意象設計，而動態展演包含「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」4大主題，共集結23個表演團體和樂隊，計123名表演者及工作者，包含5名DJ、4部重新演繹傳統戲劇作品、獨特的表演藝術展演，呈現現代舞蹈，原住民歌舞、傳統樂器、台灣民間傳統祭典儀式、變裝秀以及6組創新的跨流派流行藝術家。

她表示，盼以多元共融的文化展現，演繹民主自由、尊重差異的國家特質；另外也將展示文化部藝術銀行近300位藝術家的作品影像。

此次參與演出的藝術家包括台灣女DJ妖嬌、DJ混種亞人、謝銘祐成立的麵包車樂團、風中燈牽亡歌團、ABAO阿爆、邱淑嬋、台北木偶劇團、TAI身體劇場、變裝皇后妮妃雅與瘋家等。

法國拉維特園區位於巴黎19區，是巴黎市區綠地最大的公園，並擁有科博館、音樂廳、舞蹈學院等多個文化用途建築，園區東北方即為奧運選手村。此次園區展演共有12國進駐，除台灣外還有法國、加拿大、捷克、荷蘭及印度等國。