草屯療養院應用AI和穿戴裝置 發展數位精神醫療
衛生福利部草屯療養院是中部唯一精神專科公立醫院，院長藍祚鴻今天說，院方著手進行應用AI和個人化穿戴科技裝置，發展數位化、精準精神醫療模式，如以手環了解病患活動量。
草屯療養院今天舉辦41週年院慶，藍祚鴻致詞表示，草屯療養院擁有最完整精神醫療服務，同時深入社區、走進家庭提升民眾健康，將持續更全面建構身心整合門診，兼顧病人生理、精神健康，也針對現代人新興精神健康需求開設特別門診。
藍祚鴻說，院方與國立陽明交通大學合作多年，逐步推動可客觀測量的新興輔助儀器，盼早期偵測、早期治療；除院慶大會，下午也舉辦學術研討會，主題包含COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時的精神醫學、兒童及青少年精神醫學、成癮治療、社區及復健等。
南投縣長許淑華出席祝賀表示，感謝草屯療養院支持和協助縣府，除偏鄉巡迴醫療，還支援13鄉鎮市衛生所心理健康門診，是縣府推動醫療政策最佳夥伴，期望持續秉持專業，打造更優質、友善醫療環境與全方位精神醫療支持系統，讓更多鄉親受惠。
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