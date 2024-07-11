「TPASS 2.0」年底規畫14天內定期票 交長李孟諺曝推動原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部預告年底前推出TPASS 2.0方案，研議規畫不超過14天的定期票措施。聯合報系資料照
交通部預告年底前推出TPASS 2.0方案，研議規畫不超過14天的定期票措施。聯合報系資料照

交通部預告年底前推出TPASS 2.0方案，研議規畫不超過14天的定期票措施，交通部長李孟諺今表示，短期天數型的TPASS價格正與各縣市協商，會推出觀光優惠的價格；李孟諺說，疫後在家工作人數增加，減少通勤比率，會在研擬如何讓TPASS使用更方便。

交通部長李孟諺今出席航海節慶祝大會，會後接受聯訪時，針對TPASS 2.0方案表示，為了讓更多民眾可以使用TPASS搭乘大眾運輸，除固定月票型的TPASS外，預計今年底也推出短期天數型的TPASS。

李孟諺表示，目前規畫5天、7天、14天期的票卡，讓觀光客或到異地出差，需要短期大量使用大眾運輸的民眾，可以購買短期的TPASS；價格部分正與各縣市協商，會推出觀光優惠的價格，讓民眾多加使用。

民進黨立委李昆澤質疑，TPASS推出後，大眾運輸使用量不增反減，今年1至4月整體運具搭乘人數較2019年減少9.1％。李孟諺說，我國大眾運輸使用量達到最高峰的時間為2019年，但疫情期間為減少在密閉空間的聚集，高鐵、台鐵、捷運搭乘人數大幅下降。

李孟諺說，但疫情後搭乘人數逐漸回升，TPASS去年7月推動後，很多運具的使用量也大量提升，如機場捷運增加80％運量、台鐵增加20％運量，針對上述運量的回升，TPASS都有相關的貢獻，未來也會思考如何再增加TAPASS的使用率。

另外，李孟諺也指出，疫情改變大眾工作通勤的習慣，疫情後在家上班的人數增加，減少通勤的比率，這是大環境的改變，後續會再研擬如何讓TPASS的使用更方便，讓有需求的民眾有不同的選擇，就如同短期天數的推廣。

TPASS 交通部長 李孟諺

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