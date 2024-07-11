福建踩線團「有團客是好消息」交長：盼兩岸觀光更熱絡

中國大陸福建踩線團上月底赴馬祖旅遊考察，兩岸觀光是否進一步開放，備受各界關注，交通部長李孟諺今表示，盼逐步開放，讓兩岸觀光更加熱絡，未來若有團客「是一個好消息，我們也非常期待」。

福建旅遊觀光踩線團於6月29日赴馬祖旅遊考察，正好碰到陸委會發布赴陸旅遊橙色燈號警示，李孟諺先前接受廣播專訪時曾表示，正面看待兩岸人民往來互動，交通部全力支持協助踩線團到馬祖，希望更多善意的堆疊，對推動後續觀光有所幫助。

李孟諺今下午出席航海節70周年慶祝大會，會後聯訪時針對兩岸觀光僵局是否進一步開放表示，期待踩線團後，對岸有更具體的作為，如福建到馬祖的開放，團客、觀光客來台旅遊，期待兩邊有好的進展，也盼我國有對應的處理。

李孟諺說，現階段我國均開放自由行，6月份也陸續有團客到對岸旅遊，希望逐步開放，讓兩岸觀光更加熱絡；至於踩線團後，若有對岸團客到馬祖旅遊，李孟諺表示，這部會要進行跨部會討論，「如果有團客是一個好消息，我們也非常期待」。