快訊

超思蛋案陳吉仲、邱毅都要「秦語喬」出庭作證 法官這樣說

媽不在「神秘阿姨」就來！她幼時被指卡到陰 18歲打開地下室門見驚人真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子陰莖罕見長皮蛇紅腫痛癢 醫曝1性行為恐增染病風險

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
開業泌尿科醫師顧芳瑜近期遇到一位35歲病患，陰莖上出現許多紅色水泡，且呈長條狀分布，搔癢與疼痛情況嚴重，經檢查後發現是帶狀皰疹長在陰莖上的罕例。示意圖／ingimage
開業泌尿科醫師顧芳瑜近期遇到一位35歲病患，陰莖上出現許多紅色水泡，且呈長條狀分布，搔癢與疼痛情況嚴重，經檢查後發現是帶狀皰疹長在陰莖上的罕例。示意圖／ingimage

開業泌尿科醫師顧芳瑜近期遇到一名35歲病患，陰莖上出現許多紅色水泡，且呈長條狀分布，搔癢與疼痛情況嚴重，經檢查後發現是帶狀疱疹長在陰莖上的罕見病例。

顧芳瑜指出，病人對於帶狀疱疹和生殖器疱疹難以區分，帶狀疱疹是水痘病毒引起，生殖器則是由單純性疱疹病毒引起，前者可藉疫苗預防，後者則無疫苗，須以藥物治療。

顧芳瑜表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，民眾免疫力低下、疲倦、壓力大時，藏在神經節內的病毒就有可能發作，造成疼痛，且可能出現永久性神經痛。帶狀疱疹可以透過接種疫苗預防，根據統計，完成兩劑疫苗施打，保護力可達97%，目前研究認為，不需重複補打。

書田診所皮膚科主任醫師蔡長佑則說，帶狀疱疹長在陰莖較為少見，一般會檢查患者陰囊、股溝與大腿兩側有無類似水泡的疹子來判斷，若只有一小區而沒有蔓延，應是單純性疱疹，帶狀疱疹痛感明顯，也是臨床判斷依據之一。

蔡長佑說，不論是帶狀疱疹、單純性疱疹，藉由「性接觸」引起發病的機率高，尤其性交形式多元，由口交感染至生殖器，增加風險的情況也有可能，不過多數病人不是第一次發作，而是過去曾出現無症狀感染，病毒潛伏體內，因工作壓力大、熬夜等狀況，抵抗力不佳導致疱疹發作。

馬偕醫院泌尿科資深主治醫師、台灣男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，帶狀疱疹直接侵犯陰莖的情況較為少見，多數生殖器紅點、潰瘍屬於單純性疱疹，此類疱疹不會留下後遺症，但感染期間病灶處容易有傷口，行房時會傳染給伴侶，建議暫停性生活，直到痊癒、不適感消失後再恢復性生活。

蔡長佑表示，單純性疱疹沒有疫苗可預防，目前治療方式包括外用藥、口服抗病毒藥物，臨床建議以口服藥為主，治療效果較佳，恢復速度較快，不過，部分民眾因同時服有多項藥物等原因不願再吃藥，可以外用藥物塗抹。

性生活 性行為 疫苗 病毒 陰莖

延伸閱讀

安特羅 IPO 送件 腸病毒疫苗引領深耕小兒防疫、婦幼健康

新冠LB.1變異株比率增 陳秀熙：染疫人數8月將達230萬

陰莖30公分女生更容易高潮？許藍方解惑：小弟弟至少須達「X公分」，粗度更重要

陸研究陰莖愈長「智商愈低」？ 泌尿科醫：民眾一笑置之即可

相關新聞

氣象署籲新北這幾處防溪水暴漲 北北基留意大雷雨轟炸

氣象署今天下午針對新北市山區發布災防告警，警戒區包含平溪、石碇；另外，北北基3地須留意大雷雨

食安又出包！高雄柏昇公司過期肉品改標出售 封存11.4噸追查流向

高雄仁武區柏昇冷凍公司涉嫌將過期肉品改標後出售，高雄市政府衛生局接獲民眾陳情後移送橋頭地檢署偵辦，9日配合橋頭地檢署指揮...

男子陰莖罕見長皮蛇紅腫痛癢 醫曝1性行為恐增染病風險

開業泌尿科醫師顧芳瑜近期遇到一名35歲病患，陰莖上出現許多紅色水泡，且呈長條狀分布，搔癢與疼痛情況嚴重，經檢查後發現是帶...

戴錯更傷眼 太陽眼鏡認明「UV400」

紫外線傷皮膚，也傷眼睛，夏天曝曬在豔陽下，若沒有戴太陽眼鏡，眼角膜、水晶體可能會受到損傷。基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽...

「TPASS 2.0」年底規畫14天內定期票 交長李孟諺曝推動原因

交通部預告年底前推出TPASS 2.0方案，研議規畫不超過14天的定期票措施，交通部長李孟諺今表示，短期天數型的TPAS...

福建踩線團「有團客是好消息」交長：盼兩岸觀光更熱絡

中國大陸福建踩線團上月底赴馬祖旅遊考察，兩岸觀光是否進一步開放，備受各界關注，交通部長李孟諺今表示，盼逐步開放，讓兩岸觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。