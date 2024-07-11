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郵輪獎助條件放寬 帶客來台每人補助10美元

中央社／ 台北11日電

交通部觀光署今天指出，考量疫情後小型郵輪興起，並因應實務發展，放寬郵輪獎助條件，只要帶國際旅客來台，旅行社或郵輪公司可申請每名旅客補助10美元（約新台幣325元）。

為了吸引郵輪帶旅客來台，過去國外郵輪來台停靠1個港口以上者，且停靠台灣超過12小時，郵輪公司可向觀光署申請1萬5000美元的補助，停靠12小時以下可申請7500美元補助。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，小型郵輪興起等因素，觀光署日前修正交通部觀光署推動來台空海聯營旅遊獎助要點，簡化相關獎助流程，放寬獎助條件及申請對象，希望能有更多郵輪航線帶國際旅客來台。

觀光署今天向中央社記者表示，考量疫情趨緩後配合郵輪市場的發展，例如小型探索型郵輪興起、區域航線多港進出的趨勢，同時也考量旅行業協助空海聯營（Fly-Cruise）旅客預訂行程，因此放寬簡化申請獎助基準，並增加台灣旅行業為獎助對象。

觀光署指出，修正後攬客包裝空海聯營旅遊行程郵輪公司或旅行業，可依每1國際郵輪航次實際入境帶入的空海聯營旅客給予獎助10美元。

觀光署 郵輪

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