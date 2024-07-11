以為小感冒卻是猛爆性心肌炎 微型心室輔助器續命

原以為只是小感冒，卻險些喪命，53歲的周先生因感冒發燒併發猛爆性心肌炎，靠「微型心室輔助器（Impella 5.0）」續命22天，心臟功能漸回復，住院1個多月後康復。

花蓮慈濟醫院自2022年12月底，全台首度在心臟衰竭病人身上使用Impella 5.0，至今已累計裝機5例，今天舉辦「猛爆性心肌炎病人重獲『心』生」記者會，邀請周先生分享從感冒到心臟衰竭，再被成功被救回的經歷。

花蓮慈濟醫院長林欣榮、副院長王志鴻以及主治的外科部主任張睿智、外科加護病房主任何冠進等醫護團隊都到場祝福。

「我是個很怕麻煩的人，所以雖然發燒身體不舒服，也覺得應該2、3天就會好了，不用去看醫生，沒想到會這麼嚴重。」周先生說，醫療團隊「不怕麻煩」的努力，包括心臟內科及心臟外科團隊嘗試各種治療方法，以及外科加護病房和普通病房團隊的悉心照護，都令他十分感動和感恩。

原本熱愛打羽球的他擔心大病一場會嚴重影響到日後的生活品質，但經過約半年的定時服藥與回診追蹤，終於在7月初檢查確認心臟收縮功能已幾乎恢復到與正常人相同的水準。

花蓮慈濟醫院說明，周先生在急診18小時期間，血氧一直很低，後來戴上呼吸器，改善依然有限，出現心律不整、敗血性休克，二度進入急救區。

之後由內科部副主任陳郁志及心臟內科團隊緊急作心導管檢查後，排除心肌梗塞的風險，收治在內科加護病房，並懷疑是感冒併發的細菌或病毒性心肌炎，使心臟細胞壞死，導致部分心肌失去功能，難以將血液供應至全身所需器官，因此為他裝上主動脈內氣球幫浦（intra-aortic balloon pump），避免心臟負荷加劇。

但病人的情況並未好轉，當日下午再次緊急由心臟外科團隊裝上葉克膜，取代心臟功能以維持全身器官的正常運作。

張睿智表示，葉克膜雖然能為醫療團隊爭取時間挽救性命，卻會對心臟造成極大的阻抗和壓力，使左心室無法把在肺部交換氧氣的血液打出去，全積在肺裡，於是建議由葉克膜換成心室輔助器，以加速心臟功能的恢復。

經與家屬溝通、慎重評估後，決定選擇裝Impella5.0。張睿智指出，Impella 5.0是從腋下動脈接上人工血管，把微型心室輔助器經由主動脈放入心臟，因此能抽取的血液量相當大，每分鐘可達5公升，足以提供全身需要的血液量。

裝上Impella 5.0後，周先生的病情開始好轉，隔日就能拔管，且很快地移除葉克膜，期間醫療團隊配合心臟恢復的程度逐步調降心室輔助器的供血量，讓他在裝著心室輔助器的情況下慢慢地下床行走、復健，直到他的心臟能完全自主作用，幾乎恢復正常功能，終於在安裝22天後順利移除人工心臟。