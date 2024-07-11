沖繩高校合體世新啦啦隊 總統府音樂會大跳動漫曲

應總統府與文總邀請，日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊將在17日抵台，世新大學啦啦隊20日將與他們組成「台日啦啦隊」，共同在總統府音樂會演出，為奧運國手加油。

「2024總統府音樂會－自由之力」倒數10天，中華文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，2校學子將以台日青年世代火紅的動漫歌為演出曲目，呼應「自由之力」的主題，展現台日友情與熱血元素。

世新大學啦啦隊成立20年，結合競技與舞蹈，曾榮獲台灣全國大專校院啦啦隊錦標賽公開男女混合團體甲組冠軍13次、國際亞洲啦啦隊公開賽冠軍、美國世界大學嘻哈雙人組亞軍，並多次於國際日本啦啦隊公開錦標賽奪牌，培養出許多國家代表隊的選手參加世界級錦標賽，多次拿下前3名。

西原高校行進樂隊則在2022年於素有「音樂界奧林匹克」之稱的荷蘭WMC世界音樂大賽中奪冠。文總表示，2個團體都是世界級的隊伍，本次音樂會共組世界級的啦啦隊，聯手精采演出。

世新大學啦啦隊指導老師暨總教練李敏玲表示，此次總統府音樂會主題別具意義，不僅是音樂會，更是全民運動，在文化、表演藝術上融入體育的關懷，期待與來自沖繩的西原高校行進樂隊合作，也希望未來有機會走出台灣，讓台灣被世界看見。

過去文總曾邀請「橘色惡魔」、「翡翠騎士」來台，「行進樂」演出類型因而備受討論。此次西原高校行進樂隊訪台演出，再加入啦啦隊陣容，除為奧運應援，更融合音樂、競技、舞蹈，打造多重觀賞體驗。

世新大學啦啦隊表示，啦啦隊運動已獲得國際奧林匹克委員會認證，未來可望成為最新的奧運項目，能夠站上這個全國性舞台，不僅是為巴黎奧運台灣選手加油，也是對啦啦隊運動者長期投入訓練的肯定和鼓勵。

「2024總統府音樂會－自由之力」將在20日晚上7時於兩廳院藝文廣場舉行，開放民眾免費入場。