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促進原住民健康平權 原民會發布1實施辦法

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
原民會表示，將使未來的醫療照護從業人員更能看見族人的需要，更加落實《原住民族健康法》，有助於消弭原住民族的健康不均等，促進族人的健康。情境示意圖。Ingimage
原民會表示，將使未來的醫療照護從業人員更能看見族人的需要，更加落實《原住民族健康法》，有助於消弭原住民族的健康不均等，促進族人的健康。情境示意圖。Ingimage

為促進原住民健康平權，原民會近日與教育部會銜發布《大專校院健康照護相關科系融入原住民族健康事務文化安全課程實施辦法》，自113學年度起，鼓勵大專校院健康照護相關科系推動融入文化安全相關課程，培養學生具備文化安全相關知能，確保原住民獲得公平、適當的健康照護服務。

原民會表示，過往族人在醫療場域常常未獲得同理及妥善的對待，舉例來說，遇到是否要接受插管治療（使用呼吸器）的決定時，在排灣族的傳統文化脈絡下，族人可能會擔心插管治療會傷害長者的靈魂，進而不願接受治療，如果照護者具有文化安全能力相關知能，就能在提供服務前先瞭解個案與自己不同文化的差異，並提供適切的文化照護，例如尊重被照護者的文化與信仰，或運用被照護者熟悉的語言進行溝通等。

原民會表示，本辦法明定大專校院規畫原住民族健康事務之文化安全相關課程，得參照七大主題辦理，並對於相關課程績效良好的大專校院給予獎勵。

原民會表示，本辦法的發布施行，將使未來的醫療照護從業人員更能看見族人的需要，更加落實《原住民族健康法》，有助於消弭原住民族的健康不均等，促進族人的健康。

原住民 科系 語言

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