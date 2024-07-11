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慘遭眼鏡蛇吻！中榮創新預測系統奏功 動保員免截肢
台中游姓野生動物保育員在移交業者捕捉的眼鏡蛇進蛇籠時，右手食指慘遭蛇吻，經聯絡台中榮總蛇傷團隊後，以首創電腦輔助評分系統評估，早期手術介入治療，清創手術次數從傳統的4次縮短為2次，順利在10天後出院療養，1個月後完全復原，免於被截肢的命運。
台中榮總臨床毒物科主任毛彥喬說，台灣溫暖多溼，根據統計至少有50種陸棲蛇類，其中6大毒蛇，包括赤尾青竹絲、龜殼花、百步蛇、鎖鏈蛇、眼鏡蛇及雨傘節，會造成人體咬傷中毒反應。游男日前將眼鏡蛇移進蛇籠時，右手食指被蛇咬傷，連絡中榮蛇傷團隊，1個小時後到院，傷口呈紅腫至手背，已出現嚴重中毒反應，包括眼鏡蛇傷特殊的噁心、嘔吐等，疼痛指數達6分。
毛彥喬指出，依據國際診治指引，過去眼鏡蛇咬傷的處理要等皮膚大面積壞死後再行清創，但眼鏡蛇毒皮下蔓延快速，恐需截除手指或腳趾才能控制壞死或感染的蔓延，住院天數延長至1個月、恢復期增加至100天。
毛彥喬說明，游男經院內創新電腦輔助評分系統預估，需早期手術介入治療，在24小時內清創，術中發現雖然皮膚外觀仍未死亡，但皮下組織已有壞死、發黑，所幸及早手術，清創手術次數從傳統的4次縮短為2次，順利在10天後出院療養，1個月後完全復原，成功保住右手食指。
台中榮總首創電腦輔助評分系統評估，可預測哪些病患除了接受標準血清的治療外，也需要早期手術介入治療，預測的準確率超過八成，有效減少蛇傷後截肢機會、降低手術次數、減少住院天數、加速病患復原，成果刊登在「PLOS被忽略的熱帶疾病」、「臨床毒物學」、「歐洲醫學研究」等重要國際期刊。
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