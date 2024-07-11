進口雞蛋調查小組今成立 動保團體立院前批格子籠虐母雞

立法院經濟委員會今天成立進口雞蛋調查小組，台灣動物社會研究會同步在議場外召開記者會，呼籲立委正視台灣蛋雞產業殘忍落後，應盡速制定法令從源頭改善台灣蛋雞產業體質，停止繼續以格子籠虐待母雞。

傳統「格子籠」飼養蛋雞，將2到4隻母雞塞進約莫A4紙張大小的窄小籠子裡，台灣動物社會研究會表示，台灣高達8成以上是以格子籠飼養母雞，母雞在其中無法展現任何自然行為，許多母雞在籠子裡承受嚴重的熱緊迫，導致產能低落不穩定，根據統計，台灣蛋雞產蛋率僅約5成。

台灣動物社會研究會議題推廣主任寸舫筑表示，農業部在蛋荒時，要農民以斷食限水的強迫換羽手段，延緩母雞淘汰，而在雞蛋不足或過多的產銷失衡時，又將延緩或加速母雞淘汰當作調節手段，浪費人民納稅錢，並導致待宰母雞數量爆增，屠宰品質惡劣。現值炎熱酷暑，不少母雞在被淘汰前就已被活活熱死，台灣產蛋母雞在政策失能下被迫受盡折磨。

根據農業部過去30年的新聞稿統計，只要遇到產銷失衡問題，農業部就公然鼓勵農民以強迫換羽、延緩或加速母雞淘汰作為調節手段，將虐待動物行徑合理化。以近3年數字來看，每個月平均有120萬隻蛋雞被強迫換羽，一年累計有近1500萬隻蛋雞經歷被斷食限水的痛苦。

寸舫筑說，去年初爆發蛋荒時，2月就有高達260萬隻產蛋雞被強迫換羽，比歷年平均多1倍以上，如今市場雞蛋過剩蛋價下降又嫌母雞太多，預計花4000萬元人民的納稅錢，補助蛋農加速淘汰蛋雞。從今年度的蛋雞淘汰獎勵計畫指出，母雞送屠宰場作為肉用1隻補助4.5元，送化製1隻則補助9元，因為肉用市場無法消化大量屠體，最終大量淘汰的蛋雞都是代屠後送化製，農業部將辛苦產蛋的母雞當做用完就丟的垃圾，令人憤怒。

台灣動物社會研究會呼籲，立法院經濟委員會主責農業發展，除了追查進口蛋爭議更應要求農業部不得以虐待動物的強迫換羽，以及拿人民納稅錢補助淘汰蛋雞以調節產銷的方式，應效仿歐盟、紐澳、印度從源頭立法禁止強迫換羽行為，帶動台灣畜牧產業轉型，並制定台灣格子籠飼養的落日期程，從源頭改善蛋雞處境以穩定產銷。