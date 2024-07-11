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進口雞蛋調查小組今成立 動保團體立院前批格子籠虐母雞

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院經濟委員會上午舉行「成立進口雞蛋調查小組」會議，長期推動經濟動物福利的台灣動物社會研究會同步在議場外舉行記者會，為全台近4千萬隻產蛋母雞的痛苦處境陳情。記者曾吉松／攝影
立法院經濟委員會上午舉行「成立進口雞蛋調查小組」會議，長期推動經濟動物福利的台灣動物社會研究會同步在議場外舉行記者會，為全台近4千萬隻產蛋母雞的痛苦處境陳情。記者曾吉松／攝影

立法院經濟委員會今天成立進口雞蛋調查小組，台灣動物社會研究會同步在議場外召開記者會，呼籲立委正視台灣蛋雞產業殘忍落後，應盡速制定法令從源頭改善台灣蛋雞產業體質，停止繼續以格子籠虐待母雞。

傳統「格子籠」飼養蛋雞，將2到4隻母雞塞進約莫A4紙張大小的窄小籠子裡，台灣動物社會研究會表示，台灣高達8成以上是以格子籠飼養母雞，母雞在其中無法展現任何自然行為，許多母雞在籠子裡承受嚴重的熱緊迫，導致產能低落不穩定，根據統計，台灣蛋雞產蛋率僅約5成。

台灣動物社會研究會議題推廣主任寸舫筑表示，農業部在蛋荒時，要農民以斷食限水的強迫換羽手段，延緩母雞淘汰，而在雞蛋不足或過多的產銷失衡時，又將延緩或加速母雞淘汰當作調節手段，浪費人民納稅錢，並導致待宰母雞數量爆增，屠宰品質惡劣。現值炎熱酷暑，不少母雞在被淘汰前就已被活活熱死，台灣產蛋母雞在政策失能下被迫受盡折磨。

根據農業部過去30年的新聞稿統計，只要遇到產銷失衡問題，農業部就公然鼓勵農民以強迫換羽、延緩或加速母雞淘汰作為調節手段，將虐待動物行徑合理化。以近3年數字來看，每個月平均有120萬隻蛋雞被強迫換羽，一年累計有近1500萬隻蛋雞經歷被斷食限水的痛苦。

寸舫筑說，去年初爆發蛋荒時，2月就有高達260萬隻產蛋雞被強迫換羽，比歷年平均多1倍以上，如今市場雞蛋過剩蛋價下降又嫌母雞太多，預計花4000萬元人民的納稅錢，補助蛋農加速淘汰蛋雞。從今年度的蛋雞淘汰獎勵計畫指出，母雞送屠宰場作為肉用1隻補助4.5元，送化製1隻則補助9元，因為肉用市場無法消化大量屠體，最終大量淘汰的蛋雞都是代屠後送化製，農業部將辛苦產蛋的母雞當做用完就丟的垃圾，令人憤怒。

台灣動物社會研究會呼籲，立法院經濟委員會主責農業發展，除了追查進口蛋爭議更應要求農業部不得以虐待動物的強迫換羽，以及拿人民納稅錢補助淘汰蛋雞以調節產銷的方式，應效仿歐盟、紐澳、印度從源頭立法禁止強迫換羽行為，帶動台灣畜牧產業轉型，並制定台灣格子籠飼養的落日期程，從源頭改善蛋雞處境以穩定產銷。

虐待動物 農業部 雞蛋

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