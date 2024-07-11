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農訓協會北護大產學合作 促進農漁村高齡者健康服務

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農訓協會與北護大簽訂產學合作備忘錄，由農訓協會理事長張永成與北護大校長吳淑芳代表簽約。圖／中華民國農訓協會提供
農訓協會與北護大簽訂產學合作備忘錄，由農訓協會理事長張永成與北護大校長吳淑芳代表簽約。圖／中華民國農訓協會提供

為解決台灣人口老化的照顧問題，中華民國農訓協會今天上午與國立台北護理健康大學簽訂備忘錄，正式展開產學合作計畫，由農訓協會理事長張永成與北護大校長吳淑芳代表簽約，將北護大培訓高齡者健康照護的專業知識，透過農訓協會作為全國農漁會訓練機構與智庫的角色，落實至全台各鄉鎮角落，促進農漁村高齡者健康服務更臻完善。

全台農漁會自2020年起紛紛成立綠色照顧站，提供在地高齡者服務，截至今年6月已達131家。有鑒於農漁會目前從事綠色照顧工作者大多沒有高齡者照顧相關的學經歷，只能透過在綠色照顧執行中片段式學習並提供服務，農訓協會說，邀請北護大產學合作，以系統化的課程安排與實作訓練，培育農漁會同仁在高齡者照顧的專業素養，透過農漁會與地方在地連結，結合北護大多年在高齡、長照、護理、生諮等項目的專長，培育農漁村照顧人才，弭平城鄉照顧量能落差、以達平均社會資源效益。

農訓協會理事長張永成表示，要弭平高齡者照顧的城鄉差距，在地第一線的農漁會是最佳、也最受信賴的照顧者。若是在執行綠色照顧的過程，能有經過專業訓練的人員參與，更能落實真正的照顧執行模式，滿足農村需求。

張永成說，不只未來農漁會在人員缺額設計上，納入護理人員背景專長有其必要性，讓更多護理界人員了解農漁會，也是讓綠照規畫訓練趨向專業的方法。

此次合作計畫配合農漁村高齡者特性與需求量身訂做課綱，共投入北護大4系所教學資源，包括護理系、高照系、語聽系、運保系，也有學理及實務操作共計32小時培訓課程開設，一共兩期。

張永成 綠色 高齡者

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