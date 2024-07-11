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全教總出書推勞動教育 再次籲五一列國定假日

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總出版講述勞動法概念的「上課了！勞動法50+」一書，推廣勞動教育的重要性，除作者政大法學院副教授林佳和、全教總理事長侯俊良外，立委葛如鈞、黃珊珊也出席記者會。記者李芯／攝影
全教總出版講述勞動法概念的「上課了！勞動法50+」一書，推廣勞動教育的重要性，除作者政大法學院副教授林佳和、全教總理事長侯俊良外，立委葛如鈞、黃珊珊也出席記者會。記者李芯／攝影

全教總今天開記者會，發表由政大法學院副教授林佳和所撰寫的「上課了！勞動法50+」一書，欲推廣勞動教育、落實尊嚴勞動。記者會上，並回應行政院長卓榮泰日前「維持現狀」的說法，理事長侯俊良再次呼籲五一勞動節放假全國同步，林佳和也表態支持，認為勞動節是「勞動者」的權利，沒有道理排除「非勞工」的其他勞動者。

全教總出版講述勞動法概念的「上課了！勞動法50+」一書，侯俊良表示，林佳和應邀在全教總第一期會訊撰寫「勞動教室」專欄，13年至今共50期的會訊從未缺席，集結出版成書，內容包括工會組織、勞動權益、勞資爭議、團體協約等主題。

全教總今天記者會上，除了推廣勞動教育的重要性外，侯俊良也藉機呼籲政府五一勞動節放假全國同步。卓榮泰日前表示，明年還是維持現狀，尋求共識的過程還沒有這麼順利，侯俊良對此表示，老師也是受僱者，五一勞動節的重要意義在於，讓受僱者享受尊嚴勞動的價值。

此外，侯俊良也說，現行學生在五一當天要到校，若放假能讓孩子了解勞動節的意義，對勞動價值的體現、勞動教育發展會有很大的幫助。政府一直強調勞動教育的重要性，為何在實踐上卻找了各種理由？呼籲卓榮泰落實普世價值，將明年的五一勞動節列為國定假日。

林佳和受訪時也說，五一勞動節是「勞動者」的權利，沒有道理排除非勞工的其他勞動者，因此完全贊同教師、公務員放勞動假。不過，從現行法規來看，目前五一勞動假是規範在勞動基本法施行細則內，如果是教師的話，可能要放在教師法、教師人員任用條例等教育人事法令中。除此之外，也可制定國定假日的法律，或是修改內政部的國定假日實施辦法，讓全民一致。

全教總 勞動節 教師

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