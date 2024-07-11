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南港「鵝肉周」疑食物中毒11人就醫 北市衛局採檢結果2周後出爐

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市衛生局7月6日下午稽查南港鵝肉周，發現廚房瓦斯爐、抽油煙機、冰箱、飯鍋及地板不潔等衛生缺失。圖／台北市衛生局提供
台北市衛生局7月6日下午稽查南港鵝肉周，發現廚房瓦斯爐、抽油煙機、冰箱、飯鍋及地板不潔等衛生缺失。圖／台北市衛生局提供

北市食安疑慮再起，南港鵝肉周傳出有不少消費者日前用餐後，陸續出現上吐下瀉、跑廁所6次以上、發高燒等身體不適，甚至嚴重到掛急診，有人猜測問題可能是掛在門口的鵝肉。北市衛生局今表示，8日累計11人就醫且已未再新增，日前已下令業者停業，同時採集廚師手部、環境等6件檢體，檢驗結果預計2周後出爐。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁指出，衛生局7月6日下午陸續接獲桃園市及新北市衛生局通報及民眾陳情，7月5日食用南港鵝肉店午餐後，陸續發生噁心、嘔吐等疑似食品中毒症狀，衛生局立即啟動調查。

她說，經查就醫民眾食用餐點包含糖醋排骨、菜脯蛋、客家小炒、麻婆豆腐、豆干炒肉絲、蔥爆牛肉、蒜泥白肉、煙燻鵝肉、鹹水鵝肉，其中煙燻鵝肉、鹹水鵝肉為共同食用品項。

林冠蓁表示，7月6日下午獲報後前往稽查，現場已無7月5日剩餘或嫌疑食品檢體，因此採集2件廚師手部檢體及炒鍋、炒匙、刀子、砧板4件環境檢體，預計2周完成檢驗。

她也說明稽查狀況，現場查有未提供2位工作人員體檢報告；廚房瓦斯爐、抽油煙機、冰箱、飯鍋及地板不潔；工作人員未戴工作帽；醬料罐及醬料台不潔；食材未墊高擺放等衛生缺失；衛生局要求7月8日前完成改善。

林冠蓁指出，截至7月7日上午通報就醫人數6人，達北市停業標準，立即通知該業者停業，至8日中午12點累計11人就醫，之後未再新增。衛生局因應寶林茶室案，針對疑似食物中毒事件提出因應作為，此次要求南港鵝肉周不只須提出改善措施，業者申請復業後，也要經衛生局審查通過、複查合格、從業人員完成衛生講習始准復業。

台北市衛生局7月6日下午稽查南港鵝肉周，發現廚房瓦斯爐、抽油煙機、冰箱、飯鍋及地板不潔等衛生缺失。圖／台北市衛生局提供
台北市衛生局7月6日下午稽查南港鵝肉周，發現廚房瓦斯爐、抽油煙機、冰箱、飯鍋及地板不潔等衛生缺失。圖／台北市衛生局提供
台北市衛生局7月6日下午稽查南港鵝肉周，發現廚房瓦斯爐、抽油煙機、冰箱、飯鍋及地板不潔等衛生缺失。圖／台北市衛生局提供
台北市衛生局7月6日下午稽查南港鵝肉周，發現廚房瓦斯爐、抽油煙機、冰箱、飯鍋及地板不潔等衛生缺失。圖／台北市衛生局提供

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