不健康指標5中3＝代謝症候群 報名且改善可抽AI手機

衛福部統計，20至64歲民眾，每4人就有1人罹患代謝症候群，血壓、血糖、血脂偏高或腰圍過粗、好膽固醇不足等，只要符合3項，就有代謝症候群，未來得糖尿病、心血管疾病風險是一般人2至6倍。國健署舉辦「2024戰勝代謝症候群」獎勵活動，前3000名報名成功者即可獲得參賽獎勵品，報名成功且改善任一項代謝症候群異常指標眾，即有機會抽中AI手機等大禮。

國健署慢性疾病防治組長吳建遠說，國民營養健康調查顯示，20至64歲民眾，每4人就有1人罹患代謝症候群，如何判定罹患與否的標準，包含血壓、血糖、血脂偏高的「三高」，加上腰圍過粗、好的膽固醇不足的「二害」，只要符合其中 3 項，即有代謝症候群，未來得糖尿病、心血管疾病的發生風險是一般人2至6倍。

42歲的民眾吳小姐，常久坐又不愛運動，喜歡吃麵包等高油、高熱量的食物，偶然發現自己爬樓梯會喘，空腹血糖、三酸甘油脂與腰圍已超標，體重達64公斤，健檢發現「滿江紅」，BMI也超過30，透過改善飲食、運動等方式，終於擺脫代謝症候群。

陪伴吳小姐遠離代謝症候群的醫師楊國君，和患者共同訂下少吃肥肉、每天快走、飯後散步等目標，經過一段時間積極落實與改變，在家能站就不坐，三餐均衡飲食，經定期追蹤，空腹血糖和三酸甘油脂都已改善，已經不再是代謝症候群，吳小姐表示還是會持續維持健康生活習慣，避免代謝症候群再次找上門。

楊國君也提出「23456口訣」讓民眾參考，分別是「2劑」的血壓計和體重計；「3戒」戒掉菸、酒檳榔；「4卡」登記卡、健保卡、悠遊卡、記錄卡路里；「5蔬果」並且每6個月回診，他也笑說，「這種身材來講實在不好意思」，所以也減掉2公斤，終於能穿得下先前買的新衣服。

營養師公會全國聯合會副理事長陳珮蓉說，民眾看到自己的健檢數據血脂高、「滿江紅」就會面色凝重，其實只要做好飲食規畫、運動就可以戰勝代謝症候群，但其實只要把體重減少5%至10%就可以改善，也提醒烹調時藥少油少鹽，飲料也要減少糖分攝取，最重要是和醫師共同找出適合的方法。

為鼓勵加入代謝症候群防治計畫的民眾，積極改善不健康生活習慣，國健署即日起辦理「2024戰勝代謝症候群」獎勵活動，只要加入代謝症候群防治計畫，並在今年9月底前至活動網站報名，前3000名報名成功者即可獲得參賽獎勵品，報名成功且改善任1項代謝症候群異常指標民眾，即有機會抽中好禮，成功戰勝代謝症候群，更有機會獲得AI手機等獎品。