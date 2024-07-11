快訊

奧運羽球／戴資穎連554周女單前10 超越依瑟儂成史上第1

美好市多會員年費調漲8% 台灣是否跟進？業者回應了

鄭文燦涉貪風暴擴大！桃院午後三度開羈押庭 檢辯備戰

美知名雜誌評比 長榮航空蟬連全球最佳國際線航空公司

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空在服務方面不斷力求精進，機上用品及餐飲也持續與知名品牌合作，提供旅客更舒適、嶄新的飛行體驗。圖/長榮航空提供
長榮航空在服務方面不斷力求精進，機上用品及餐飲也持續與知名品牌合作，提供旅客更舒適、嶄新的飛行體驗。圖/長榮航空提供

美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure日前公布2024全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，長榮航空再度蟬聯2024全球最佳國際線航空公司（World’s Best International Airlines）第10名。

長榮航空表示，非常感謝全球旅客對本公司的肯定與信賴，長榮航空去年載客人數超過1，120萬人次。將會繼續堅持致力精進服務品質的提升，除了與世界眾多知名品牌合作，提供舒適的機上服務外，也將持續引進新機以及規劃於波音787-9配置豪華經濟艙，為旅客帶來嶄新的飛行體驗。

長榮航空指出，本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價，長榮航空今年與新加坡航空、法國商務航空、阿聯酋航空、全日空、卡達航空、大韓航空、日本航空、泰國航空、阿提哈德航空入選全球前十大的行列。

Travel + Leisure雜誌在調查中發現航空公司不僅需要憑藉舒適的座椅及精心準備的機上餐點，還要在各航班上提供最貼心且穩定的服務；此外，除了機上服務，旅客也十分重視機場貴賓室等地面服務的品質，因此能從全球數百家航空公司中脫穎而出，更凸顯出長榮航空的服務品質深獲旅客全面性的肯定。

長榮航空補充，Travel + Leisure為全球發行的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，今年共有將近18.6萬名讀者參與評選，共收到超過70萬筆投票數，其評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

長榮航空多年來持續以世界最佳航空的目標前進，不管在服務品質、安全以及企業永續方面皆獲得諸多業界殊榮，更甫於6月下旬榮獲SKYTRAX「全球十大最佳航空公司」第8名，並連續9年贏得五星級航空公司肯定，也入選AirlineRatings評比全球20大最安全航空公司及全球25大最佳航空公司。

Travel + Leisure雜誌發現除了機上服務，機場貴賓室等地面服務，也是旅客重視的項目內容。圖/長榮航空提供
Travel + Leisure雜誌發現除了機上服務，機場貴賓室等地面服務，也是旅客重視的項目內容。圖/長榮航空提供
長榮航空蟬聯美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure 2024全球最佳國際線航空公司第十名。圖/長榮航空提供
長榮航空蟬聯美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure 2024全球最佳國際線航空公司第十名。圖/長榮航空提供

航空公司 長榮

延伸閱讀

長榮航再獲肯定 蟬聯2024全球最佳國際線航空第10名

全球旅遊產業評比調查 長榮蟬聯10大最佳國際線航空

航空三雄營收創三個新高 客貨運暢旺...7月會更好

北韓祭「電子欺騙」攻擊 穿越南韓領空風險加劇

相關新聞

下周會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

周末到下周會有颱風生成嗎？天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，太平洋高壓將北抬，南邊讓出來的...

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

高雄仁武區柏昇冷凍公司涉嫌將過期肉品改標後出售，前天被橋頭地檢署指揮衛生局、高雄市調處、高雄市刑大等單位搜索，帶回謝姓負...

美好市多上調會員年費8% 台灣是否跟進？業者回應了

美國量販店巨擘好市多（Costco）自2017年來首度調漲會員費，宣布基本會員費將從每年60美元調升至65美元。國內消費...

喪家花圈、罐頭塔佔巷弄阻出入 他發文抱怨反遭譏：你還年輕不懂

有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示近日鄰居家中辦喪事，他不解「明明巷弄已經很小了，偏要把告別式辦在家裡」。他覺得巷弄小不適合搭蓬辦告別式，不僅會影響鄰居出入，觀感也不佳。貼文一出，反遭網友抨擊：「以後你就知道了。」

戴錯更傷眼 太陽眼鏡認明「UV400」

紫外線傷皮膚，也傷眼睛，夏天曝曬在豔陽下，若沒有戴太陽眼鏡，眼角膜、水晶體可能會受到損傷。基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽...

今天虎爺生日！三招求財旺運撇步 大忌「小錢換大錢」

今天是農曆6月初六，也是「虎爺公」生日，按照中華習俗，虎爺被視為是鎮宅、驅邪、辟災的吉獸，命理師楊登嵙說，多數廟宇可見供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。