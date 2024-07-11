外食族筆記！ 譚敦慈大推超商「1食品組合」 世衛認證營養又抗癌

台灣的便利商店密度高，加上商品常推陳出新，又有許多優惠，讓人想一去再去，不過如果長時間吃超商的食物，總會有一些健康疑慮。毒物專家譚敦慈近日上節目分享了自己常在超商購買的「健康組合」，是世衛組織推薦的抗癌食譜。

譚敦慈在節目「健康零距離」分享，因為自己常出差，所以也經常購買超商的食品來吃，平常會選「茶葉蛋+地瓜」的組合，另外最常吃的則為世界衛生組織推薦的抗癌食譜，那就是「毛豆+玉米」。

譚敦慈表示，毛豆和玉米都是高纖維，毛豆還有蛋白質，玉米雖然是碳水化合物，但纖維也很高，而碳水化合物缺乏離胺酸，豆類缺乏甲硫酸胺，因此兩者搭配，就能攝取完整營養。

譚敦慈也笑說，其實自己也會吃「大亨堡+水果」的組合，但因為熱狗、培根這類的紅色加工肉為了避免產生肉毒桿菌，因此會加入亞硝酸鹽，但同時也提高致癌風險。

譚敦慈說，農業部曾透過體外實驗指出，多攝取高維生素C的水果可抑制亞硝胺生成，有助人體排解毒素，所以自己和兒子在家裡吃香腸的時候，都是「一口芭樂一口香腸」，意外的很好吃。