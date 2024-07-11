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長期服用避孕藥 20歲女腹痛就醫發現3處靜脈血栓

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
電腦斷層顯示，病人三條靜脈交會處有嚴重血栓。圖／台北慈濟醫院提供
電腦斷層顯示，病人三條靜脈交會處有嚴重血栓。圖／台北慈濟醫院提供

服用避孕藥、接受荷爾蒙治療是引起血栓危險因子。台北慈濟醫院日前一位20歲張小姐，因腹痛、噁心及嘔吐症狀求診，經電腦斷層發現有3處血管血栓，詢問後才知張小姐長期服用避孕藥，也有家族血栓病史，屬血栓的高危險群。心臟血管外科醫師楊凱文以微創溶栓，免除腸子缺血、壞死甚至腹膜炎風險

楊凱文指出，靜脈栓塞的常見部位在雙下肢，但任何位置皆有可能形成血栓，危險因子包含遺傳性凝血異常、癌症、手術、長期臥床等。避孕藥中荷爾蒙也會增加體內凝血因子濃度，據文獻指出，相比正常人約增加4倍的血栓風險，若是病人有家族史，血栓機率增加。

楊說，該名患者是脾靜脈、上腸繫膜靜脈及肝門靜脈血栓，3處為供應腸子循環血管，因堵塞導致腸子血液無法回流，就會造成腸子水腫、血液循環變差甚至缺血，症狀因蠕動變差導致腹脹、噁心想吐及腹痛。治療則分成3種，包括一般抗凝血藥物、溶栓手術、取栓手術，大部分病人透過抗凝血藥物治療可溶解8成血栓。

楊指出，以張小姐為例，由於是急性靜脈血栓，醫療團隊先給予24小時抗凝血藥物注射，考量病人尚有腹痛症狀，且年紀年輕溶栓的出血風險低、有家族病史、栓塞範圍廣泛，避免未來因為血栓未清除乾淨，長出側枝循環造成食道靜脈曲張等後遺症，醫療團隊選擇溶栓手術。

楊凱文提醒，靜脈栓塞危險因子多，平時應注意，保持均衡飲食、適度運動、避免長時間不活動，尤其是長時間坐著不動，如長途飛行或乘車和戒煙；若有慢性疾病，如糖尿病、高血壓、心臟病等，應積極管理和控制並定期檢查和回診。此外，有血栓形成家族史或其他高風險因素者，應向醫生諮詢是否需要進行血栓風險評估，女性病患要使用避孕藥前，也應向諮詢醫師。

手術 血栓 風險

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