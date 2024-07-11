全球旅遊產業評比調查 長榮蟬聯10大最佳國際線航空

美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure全球旅遊產業評比調查出爐，長榮航空蟬聯2024全球最佳國際線航空公司（World’s Best International Airlines）第10名。長榮航空表示，該公司去年載客超過1120萬人次，將持續引進新機，並規畫於波音787-9配置豪華經濟艙，為旅客帶來新的飛行體驗。

Travel + Leisure為全球發行的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，今年共有將近18.6萬名讀者參與評選，共收到超過70萬筆投票數。

長榮航空指出，此次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價，長榮航空今年與新加坡航空、法國商務航空、阿聯酋航空、全日空、卡達航空、大韓航空、日本航空、泰國航空、阿提哈德航空入選全球前十大的行列。

長榮航空表示，Travel + Leisure雜誌在調查中發現，航空公司不僅需要憑藉舒適的座椅及精心準備的機上餐點，更要於各航班上提供貼心且穩定的服務；此外，旅客也十分重視地面服務品質，如機場貴賓室等。

長榮航空表示，去年載客人數超過1120萬人次，感謝全球旅客的肯定與信賴，現仍堅持致力於精進服務品質的提升，除了與世界眾多知名品牌合作，提供舒適的機上服務外，也將持續引進新機以及規畫於波音787-9配置豪華經濟艙，為旅客帶來新的飛行體驗。