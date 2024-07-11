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林口長庚不丹義診 醫治長者退化關節炎嚴重、衛教孩童拒吃檳榔

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
林口長庚醫療團隊到不丹王國偏鄉義診，掛號就診人多。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫療團隊到不丹王國偏鄉義診，掛號就診人多。圖／林口長庚醫院提供

林口長庚醫院今天表示，6月上旬受不丹多傑林巴基金會邀請，與台灣中醫黃帝內經實踐研究醫學會，飛越千里到不丹王國偏鄉義診，期間發現老人家長期走山路，退化關節炎也跟著嚴重；團隊也驚訝吃檳榔風氣盛，連小孩也吃，建議當地有必要加強衛教宣導。

「膝蓋痛多久了？」林口長庚中醫部主任黃澤宏問一位老爺爺，長者摸摸膝蓋說痛20多年了，黃澤宏到世界各地義診經驗豐富，不過聽老爺爺的回答仍有些驚訝，他發現長者的膝關節嚴重退化，周邊肌肉也非常緊繃、僵硬，研判可能是生活環境多為高海拔山路的緣故，長期走山路導致膝關節磨損及骨刺增生。

不丹遍鄉醫療資源的缺乏及就醫不方便，居民即使有膝節疼痛問題也無處就醫，長庚醫療團隊由中醫師用針灸緩解膝蓋疼痛，並搭配整復手法改善膝關節活動度，減輕居民病痛。

有一天已結束掛號，一位母親揹著1歲多男孩慌張到秋女尼寺義診區，說小孩發燒5天都沒改善，臀部長出奇怪的疹子，林口長庚中醫針傷科主任陳玉昇安排中西醫檢查，確定為帶狀性泡疹，於是告訴母親孩子的病況及藥物使用方法，也安撫母親焦慮的心情。

義診過程發現不丹居民有吃檳榔的習慣，甚至孩童就開始吃檳榔，醫療團隊為寺廟住持及基金會人員安排衛教，說明檳榔對健康的危害，並提文獻資料，請他們幫忙宣導要大家不要吃檳榔。

醫療團隊也發現不丹山區遍布野生的艾草，林口長庚中醫師就地取材，示範和指導居民艾灸，並用艾草葉製作艾絨，艾灸可以通經活絡，溫經止血，散寒止痛，讓居民以當地的藥材自助助人。

林口長庚過去多次組醫療團隊到海外偏鄉義診，這次到不丹王國包含中醫、眼科、胸腔內科、影像診療、神經內科專科醫師及護理師、社工師為期10天，到不丹崗頂佛學院、鹿吉谷小學、當秋女尼寺、旺度宗寺廟等偏鄉山區，提供專業醫療義診服務，服務喇嘛及居民近700人。

林口長庚醫療團隊到不丹王國偏鄉義診，與居民合照並獲肯定。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚醫療團隊到不丹王國偏鄉義診，與居民合照並獲肯定。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚中醫針傷科主任陳玉昇以針灸治療不丹居民的病痛。圖／林口長庚醫院提供
林口長庚中醫針傷科主任陳玉昇以針灸治療不丹居民的病痛。圖／林口長庚醫院提供

中醫 義診 長庚

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