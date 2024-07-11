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大台北今仍慎防午後雷陣雨 颱風何時發展下周是關鍵

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周整體溫度悶熱，中午前後要注意防曬、防中暑。本報資料照片
未來1周整體溫度悶熱，中午前後要注意防曬、防中暑。本報資料照片

未來1周台灣仍是夏季的天氣型態，中央氣象署預報員劉宇其表示，有2個重點要注意，一是中午前後很熱，二是中午過後有雷陣雨發生。今天主要降雨區域在大台北、山區、宜花，比較偏向北部、東北部、山區的位置。

昨天台北市出現多處積淹水災情，今天是否持續發生類似情形？劉宇其表示，昨天大雨主要出現在市區，今天風向不太一樣的關係，主要會出現在山區的部分，山區有可能出現短延時強降雨。

目前的天氣部分，劉宇其表示，未來1周太平洋高壓勢力影響，仍是典型的夏季天氣型態，隨著高壓勢力南北移動，每個時間點還是會有一些不一樣。

另外，劉宇其表示，熱帶洋面上比較低緯度的區域，有旺盛的對流雲系正在發展，南海有熱帶雲系正在組織當中，還有菲律賓以東的雲系也有稍微發展的機會。

劉宇其表示，台灣在太平洋高壓勢力邊緣，而太平洋高壓逐漸由南往北移動的過程，周日、下周一整個太平洋高壓勢力移動到台灣偏北方的位置，也讓南邊的熱帶擾動有機會發展。南海有低氣壓，另外在菲律賓東方也有低壓發展起來，不過，未來太平洋高壓比較強勢，所以這些熱帶雲系在南海、菲律賓東方海域活動的機會比較高。

當太平洋高壓北移，台灣的風向從西南風逐漸轉為東南風，未來降雨趨勢有3階段改變。劉宇其表示，今天、明天偏西南風，所以迎風面的中南部地區清晨到上午會有一些雷雨，整體雨勢不大；比較明顯降雨在中午過後，在山區、大台北、宜蘭、花蓮的雨勢會比較大，不排除在山區可能會有局部大雨、短延時強降雨出現。

劉宇其表示，周六風向開始改變，西半部地區包括南部地區，午後雷雨機率增加。周日到下周三轉東南風之後，主要午後雷雨機率比較偏向西半部山區。

近日高溫趨勢，劉宇其表示，今天至周六西南風影響，主要的高溫好發區域在台東，今明兩天可能有焚風發生；大台北、內陸近山區氣溫也偏高。周日之後整體風向開始改變，主要會出現36度、37度區域，往中南部轉移過來。未來1周整體溫度悶熱，中午前後要注意防曬、防中暑。

是否將有颱風發展機會？劉宇其表示，目前來看，太平洋高壓還是滿強的，所以這段時間熱帶擾動發展的空間並不大。預計之後，高壓慢慢往北移動，南邊低壓發展區域會擴大，屆時熱帶擾動就有比較多的空間發展。南海、菲律賓東方海面，預計周末就會有低壓發展起來，後續再觀察。

近日高溫提醒。圖／中央氣象署提供
近日高溫提醒。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

南海 菲律賓 雷雨

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