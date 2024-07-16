整理包／2024萬安演習下周登場！首次發布國家級警報 時間、交通管制、注意事項一次看

2024萬安47號演習將於7月22日至25日在全台舉行，今年國防部也將首次在萬安演習時發布「飛彈／火箭攻擊台灣特定地區」的@@@國家級警報@@@簡訊。《聯合新聞網》整理了萬安演習的實施時間、交通管制、室內外演習的注意事項，提醒大家留意相關規定，以免受罰。

2024萬安演習將於今年7月22日（一）至7月25日（四）分四地區實施，實施期間為13時30分至14時30分。

2024萬安演習各縣市實施日程。聯合新聞網製表

13時30分至14時： 實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練。 14時至14時30分： 實施30分鐘「戰時災民收容救濟站」開設以及戰災搶救（災害救援）演練。

2024年萬安演習擴大避難作為的試行辦理，每個縣市會選擇2個行政區來驗證「車停，人就近疏散」實際進入防空疏散避難設施，並且要求行駛車輛聽聞防空警報時，靠邊停於安全處下車，駕駛、乘員聽從警察及民防執勤人員引導 （必要時由各需用機關自行將替代役人力納入運用 ），就近進入防空疏散避難設施，以符戰時景況，未來也有機會持續擴大辦理。

今年開始，國防部首度將火箭納入「空中威脅告警」的國家級警報簡訊。為配合漢光40號演習，本次萬安47號演習將同步實施發布「飛彈／火箭攻擊台灣特定地區」的警告簡訊。

除了新的國家級警報簡訊，演習開始時會有「緊急警報音符」，長音15秒、短音5秒，各音節間隔5秒，且會連續3次，共115秒。結束時則響起「解除警報音符」，會有1聲長達90秒的長音。

當聽到警報聲響起，需根據當下情況採取避難行動：

交通管制

萬安演習會進行交通管制，所有行進中的車輛需盡速停靠路邊，駕駛及乘客請聽從警察及民防人員引導，就近實施防空疏散避難。大眾交通工具如飛機、船、高鐵、台鐵、捷運、輕軌等會照常行駛，但下機、下船、下車的旅客在演習進行時，仍要實施防空疏散避難。

若是搭乘公車或計程車，在演習期間仍必須臨停，乘客也要下車疏散，若演習結束後公車乘客仍要繼續搭乘，下車疏散時可先不刷卡；至於計程車於避難時間需暫停跳表計費，司機與乘客可採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費。

除此之外，各公營、民營工廠在演習期間可以照常營運，不過要記得關閉門窗並進行人員管制，台電不會實施斷電。

室內演習

•若是在家，需關閉水、電、瓦斯，到最近的防空避難室或大樓地下室避難，期間不要搭乘電梯。若情況緊急，可尋找附近堅固的桌底或牆角作為掩護，並採跪姿、身體為拱、胸口遠離地面、雙手遮住眼耳的避難姿勢。

警方示範避難姿勢。圖／讀者提供

•若是在餐廳，民眾可以繼續用餐，但店家需關閉水、電、瓦斯，停止烹煮加熱行為，並限制人員進出。

•若是在百貨商場，需聽從廣播配合避難行動，警報解除前不可以離開避難處。

•若是在地下街，民眾可正常行動，但出入口會有人員引導至避難處。

戶外演習

•若所處位置附近有地下室，可就近前往地下室避難，或於內政部警政署防空避難專區尋找附近防空避難處。

•若在高速公路上，仍可正常行駛，但要下交流道需依循匝道警察的指揮，把車停靠在路旁，所有人下車到附近疏散地點避難。

•若在大眾運輸上，公車也需臨停，車上民眾要下車至避難處；捷運、高鐵、台鐵等會正常行駛，但車站在演習期間只進不出，下車旅客需在站內等到演習結束才可出站。

•若正在使用共享單車（例如Youbike）、共享汽機車，一樣都需停靠路邊，配合警察和民防指揮人員進行避難行動。

•由於演習避難管制，外送、叫車等服務時間也會暫停或延後接單。

萬安演習警察會在馬路上管制人車通行。圖為去年萬安演習狀況。聯合報系資料照

根據《民防法》第21條「為減少空襲時之損害，國防部得會同有關機關實施防空演習，命令實施疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制」，如果在演習時不遵守規定避難疏散，或不配合現場交通管制，可能會被罰3萬至15萬元，請民眾務必配合演習規範。

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