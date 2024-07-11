喪家花圈、罐頭塔佔巷弄阻出入 他發文抱怨反遭譏：你還年輕不懂

有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示近日鄰居家中辦喪事，他不解「明明巷弄已經很小了，偏要把告別式辦在家裡」。他覺得巷弄小不適合搭篷辦告別式，不僅會影響鄰居出入，觀感也不佳。貼文一出，反遭網友抨擊：「以後你就知道了。」

從照片中可見，狹小巷弄兩側都擺滿了花圈、罐頭塔及輓聯。原PO認為就算喪家有申請路權，不是應該留通道給別人走嗎？於是原PO抱怨「出入只能從別人家穿越是怎樣？難道台中市是沒有殯儀館嗎？」並氣憤地表示「有錢買一堆花圈花籃跟白米塔，卻沒有錢去殯儀館辦？」原PO還指出，他看見裡面還有一堆民代跟警察，心想直接去檢舉應該也沒有用，只好上網發文抱怨一下。

但文章曝光後，隨即引來眾多網友譴責，多數人認為「你家都不會死人？」、「你幹嘛這樣，你以後也會遇到，才一天」、「頂多兩天而已，沒必要這樣，花圈、花籃、白米塔都是人家送過去，不是喪家自己花錢買，這種你不會不知道吧」、「每個人都會經歷過，不是有錢沒錢，去不去殯儀館，可能是風俗民情，家中長輩要求等等，且他這一生也只有這次妨礙到你，應該下次不會了吧，一路好走」。

還有不少網友表示「你還年輕真的不懂」、「兄弟，還是多走走看看吧，社會上有些事情是不能只看表面的」、「台灣人死者為大的觀念還是很重，我去幫忙送葬隊伍，每一台車都主動讓路，沒有一台車會按喇叭，大家都知道總有一天你自己也會遇到」、「希望你跟你的家人長命百歲，永遠不會遇到那一天」。

不過，還是有網友回應「建議還是在殯儀館不干擾比較好」。