未來1周極端高溫+午後熱對流突襲 7月下旬熱帶系統更活躍

近期天氣高溫炎熱，中央氣象署表示，高溫普遍可以來到32至36度，午後易有局部短暫雷陣雨，極端高溫及午後熱對流好發區域視環境盛行風向而定；尤其山區午後熱對流容易發展得較為旺盛，留意較大雨勢、溪水暴漲，溪河附近活動注意安全。

今天太平洋高壓勢力偏弱，風場為偏南至西南風，各地大多為多雲到晴、高溫悶熱的天氣型態，氣象署表示，午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，不過降雨主要在近山區及各地山區，並有局部大雨發生的機率，對流發展旺盛時易伴隨強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣，外出攜帶雨具備用，留意天氣變化，山區或溪邊活動更要提高警覺。

氣溫方面，氣象署表示，今天各地高溫普遍可達33至35度，局部近山區、大台北盆地、花東縱谷有36度左右或以上高溫發生的機率，尤其台東位於背風側，易有焚風發生，感受悶熱，戶外活動做好防曬並多補充水分，避免中暑。

各地天氣高溫炎熱，氣象署今天上午發布高溫資訊，台東縣有焚風發生的機率，彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、台中市、南投縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號。

氣象署表示，明天太平洋高壓較弱，環境風場為偏南至西南風，各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率；東南部地區有局部焚風發生的機率，除需留意高溫，農民注意防範農損。

周六太平洋高壓逐漸西伸增強，環境風場轉為偏南風，氣象署表示，各地為晴到多雲，高溫會些微上升，高溫範圍更為廣闊，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

氣象署表示，周日至下周三太平洋高壓持續偏強，稍微往北移動，環境風場為東南風，各地仍以晴到多雲為主，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區仍要留意局部短暫雷陣雨。

18日至20日台灣附近為東南風環境，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後受到熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨發生的機率，各地無雨時，天氣依然相當悶熱。