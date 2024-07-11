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近期高溫+強降雨 分科測驗明登場 考生慎防熱傷害、帶雨具

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
近期還是高溫跟強降雨都好發的天氣。記者曾原信／攝影
近期還是高溫跟強降雨都好發的天氣。記者曾原信／攝影

一早南部沿海零星降雨，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，是因為清晨的陸風跟大環境的西南風交會產生的對流雲系，隨著北方鋒面系統南壓，今天太平洋高壓持續東退，台灣附近大氣環境比較不穩定。環境風向轉為西南風，白天沿海轉為多雲為主，取而代之是熱對流帶來的西北雨。

他說，因為風向比昨天偏西，今天雨勢較大的地方會往東邊偏一點，來到北部、東半部山區，不過大台北跟各地近山平地仍然會有短暫陣雨機會。另外，在中午前對流雲系還沒有顯著發展時，北部、東半部受到地形阻擋或沉降導致雲量較少，會比較悶熱。類似天氣持續到明天。

周末到下周三太平洋高壓再度增強，李至晟表示，南海則有熱帶擾動活動的跡象，台灣位於兩個系統中間，還是會有午後熱對流發展。

不過，李至晟表示，因為高壓抑制對流，降雨的量跟範圍會逐漸減少；環境將從近期的西南風轉為偏南到東南風，所以午後對流又有往中南部平地移動。而南海的熱帶擾動將順著偏強的太平洋高壓的邊緣，往西北接近中國到越南。要隨著季節進入盛夏，高壓進一步北抬時，才有機會比較接近台灣。

明後兩天是分科測驗，李至晟提醒考生及陪考的師長，目前看來近期還是高溫跟強降雨都好發的天氣，中午前後補充水分、防曬，避免熱傷害，帶雨具備用。

南海 防曬

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