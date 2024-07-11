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今天虎爺生日！三招求財旺運撇步 大忌「小錢換大錢」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是農曆六月初六虎爺生日，命理師楊登嵙分享祭祀方式與民俗典故。圖／楊登嵙提供
今天是農曆六月初六虎爺生日，命理師楊登嵙分享祭祀方式與民俗典故。圖／楊登嵙提供

今天是農曆6月初六，也是「虎爺公」生日，按照中華習俗，虎爺被視為是鎮宅、驅邪、辟災的吉獸，命理師楊登嵙說，多數廟宇可見供奉虎爺，若想旺運求財，可趁今天到廟宇祭祀，但記得祭祀求來的「錢母」，若有達成心願，需要「等值交換」到廟宇還願，不能「小錢換大錢」，實屬禁忌。

命理師楊登嵙說，今天有三招拜虎爺求財旺運的方式，首先、到廟宇祭祀完神明後，到虎爺面前時，報上自己的姓名、生辰、地址、任職公司，誠心祈求自己的願望，越詳細越好，接著就到「錢水」地方求「錢母」。

楊登嵙說，大部分虎爺的神龕旁常可看到一小碗裝著水，且水裡有許多硬幣，這就是「錢水」，從水中換來的硬幣記得過香爐繞3圈，再收進紅包袋或錢包隨身攜帶，若之後心願有達成，再到廟宇向虎爺還願。

楊登嵙提醒，記得要用等值金額去換，10元換10元、5元換5元，千萬不可拿自己的小錢換虎爺的大錢（例如拿5元換10元），不然虎爺會認為你是貪心的人，就不會保佑財運

楊登嵙說，其次是虎爺神龕旁會有一個聚寶盆或紅盤子，可以將名片擺放該處，有保佑工作、事業順利、遠離職場小人的效果。

楊登嵙說，最後是傳統俗諺「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」的延伸，有些廟宇開放信眾摸虎爺公的雕像，前往廟宇祭祀時，也可在摸虎爺的嘴巴時，複誦兩句俗諺，可聚集財氣。

楊登嵙分享，虎爺的「虎」與「福」同音，傳說中，虎爺能咬來錢財，因為跟隨在財神爺趙公明的身邊而擁有了掌握財富的能力。俗諺「拜金虎爺，乎你金好野」，因「虎爺」台語發音相近「好野（台語：富有）」，被人們視為可以「增進財運」，再加上「虎爺咬錢來」而相信其有咬錢納財之福，虎爺因此被視為具有財神的神格。

他說，虎爺又稱為「虎爺公」、「虎爺將軍」、「下壇將軍」，依造型可以分為黃毛、黑毛兩種，前者僅稱虎爺公，後者有下壇將軍、黑虎大將之稱。虎爺傳說是保生大帝馴服的其中一隻神獸，跟在保生大帝身邊修練，成為黑虎將軍、虎爺。

他說，也有一說是武財神、城隍爺等神祇的坐騎，由於長年在財神爺、城隍爺身邊幫忙，虎爺本身也有驅邪、招財、鎮宅的神力，多數廟宇都可以見到祂的身影，常被供奉在神明桌下方，也被視為「兒童的守護神」。 ☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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