飆38度高溫 午後大雷雨威脅 吳德榮曝下周颱風生成機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今日至周六大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及鄰近山區；應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水。記者林澔一／攝影
今日至周六大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及鄰近山區；應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水。記者林澔一／攝影

昨天午後雷陣雨，有局部大雷雨及豪雨，造成台北市多處積淹水。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及鄰近山區；應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。

周日至下周三太平洋高壓略增強，吳德榮說，南方水氣增多，仍有午後對流，其強度雖稍減弱、範圍略為縮小；但受到熱帶擾動、外圍水氣的間接影響，有不確定性，應續觀察。

溫度方面，吳德榮表示，今天至下周三台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天各地高溫約在37、38度左右；北部23至37度，中部23至37度，南部24至38度，東部23至37度。

至於近期是否有颱風生成？吳德榮表示，周日前後菲律賓東方至南海一帶熱帶低壓存在的機率，分別調高為70％及60％。下周二前後呂宋島附近輕颱存在的機率，則仍維持為30％；台灣則在機率值之外。由於模擬持續調整中，對台灣會有什麼影響，應繼續觀察。

歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬顯示，14日前後菲律賓東方至南海一帶熱帶低壓存在的機率，分別調高為70％及60％（左圖）。16日前後呂宋島附近輕颱存在的機率，則仍維持為30％（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬顯示，14日前後菲律賓東方至南海一帶熱帶低壓存在的機率，分別調高為70％及60％（左圖）。16日前後呂宋島附近輕颱存在的機率，則仍維持為30％（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 大雷雨 高溫

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