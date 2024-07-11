飆38度高溫 午後大雷雨威脅 吳德榮曝下周颱風生成機率
昨天午後雷陣雨，有局部大雷雨及豪雨，造成台北市多處積淹水。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及鄰近山區；應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。
周日至下周三太平洋高壓略增強，吳德榮說，南方水氣增多，仍有午後對流，其強度雖稍減弱、範圍略為縮小；但受到熱帶擾動、外圍水氣的間接影響，有不確定性，應續觀察。
溫度方面，吳德榮表示，今天至下周三台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天各地高溫約在37、38度左右；北部23至37度，中部23至37度，南部24至38度，東部23至37度。
至於近期是否有颱風生成？吳德榮表示，周日前後菲律賓東方至南海一帶熱帶低壓存在的機率，分別調高為70％及60％。下周二前後呂宋島附近輕颱存在的機率，則仍維持為30％；台灣則在機率值之外。由於模擬持續調整中，對台灣會有什麼影響，應繼續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言