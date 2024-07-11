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「芝加哥」音樂劇 優惠倒數
暌違七年之久，東尼獎大贏家、百老匯最長壽的美國原創音樂劇「芝加哥」廿五周年紀念巡演將於本月底來台演出，七月廿四日將於高雄衛武營國家歌劇院率先登場，接續巡演至台中歌劇院、台北流行音樂中心，最後席次瘋搶中。
本次卡司是由劇場與電影雙棲的頂尖演員Sarah Soetaert與Djalenga Scott擔綱兩位女主角，合作無間上演一場法庭雜耍歌舞大秀。
「芝加哥」以犯罪為主題，卻用幽默、諷刺及性感的手法，打造極具話題性的黑色喜劇，舞蹈由百老匯奇才鮑伯．佛西精心打造，獨特的編排風格將墮落糜爛的魅力發揮到淋漓盡致，搭配節奏明快的爵士樂曲，成就百老匯經典。本次來台北中高三地巡演，雙人套票八八折優惠倒數中，購票請上udn售票網或電洽客服專線02- 2649-1688。
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