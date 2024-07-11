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有行旅／鹿港朝聖 品味建築工藝美

聯合報／ 本報訊
鹿港小鎮擁有百年歷史，蘊藏豐富的文化寶藏，除了古蹟、老廟，還有匠師們的故事。圖/有行旅提供
鹿港小鎮擁有百年歷史，蘊藏豐富的文化寶藏，除了古蹟、老廟，還有匠師們的故事。圖/有行旅提供

彰化鹿港為中部最古老的小鎮，蘊含豐富的文化寶藏。旅程將前往龍山寺，邀南管樂師演奏，和國寶級職人演繹「吹糖人」、「春仔花」傳統技藝；還將朝聖曾獲普立茲克建築獎的阿爾瓦羅．西薩所設計的嘉卿會所、拜訪百年莊園田尾菁芳園、鹿港民俗文物館和原為慶昌陳家古厝閣樓的意樓。美食饗宴則有嘉卿會所的米其林級盛宴、彭園人文會館的人文美學私房料理和成美文化園的包園晚宴等。

企業家山居歲月系列「鹿港小鎮 花都 建築 工藝美學」三天兩夜旅程，九月九日至九月十一日，報名請洽02-8643-3959、8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://bit.ly/3Lfkd1J

建築 鹿港

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