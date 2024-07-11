14天內定期票 TPASS年底前試辦

行政院去年起推動ＴＰＡＳＳ通勤月票，至今滿一周年，交通部昨於立法院預告，已規畫ＴＰＡＳＳ二點○方案，研議推出不超過十四天的定期票措施，例如，五天期、七天期等方案，將於年底前試辦；但立委質疑成效，去年實施月票以來，公共運輸搭乘人次不增反減。交通部長李孟諺坦言，公共運輸確實還有很大成長空間，會多方向努力。

交通部表示，ＴＰＡＳＳ通勤月票於去年七月一日上路，共有十九個縣市推出廿四項月票方案，澎湖縣預計八月實施方案，北宜將於九月推出方案。現正著手規畫ＴＰＡＳＳ二點○方案，由地方政府提案，推出不超過十四天的定期票。

立委李昆澤質疑，去年實施以來，公共運輸搭乘人次不增反減，今年一至四月整體運具搭乘人數較二○一九年減少百分之九點一，其中汽車客運減少百分之廿點五、市區客運減少百分之十八點五、公路客運減少百分之卅七點三，顯示通勤月票只吸引到原本就會使用公共運輸的民眾，無法開闢新客群。

立委林國成指出，各生活圈月票使用率落差大，例如，北北基桃等地區就占整體使用八成，建議交通部應該分區、分段研究，瞭解偏遠地區民眾的需求，不能將北北基桃等模式套用在全國。

立委廖先翔批評，交通部提出公共運輸使用率增長等數據，都是與疫情期間相比，但這樣增加沒意義，若無法實質增加使用率，就沒達到設置月票精神。

對此，公路局長陳文瑞解釋，二○一九年是疫情前公共運輸成長最高峰，若跟當時相比，現在確實呈現衰退，但實施通勤月票新制後，已逐漸補回疫情期間衰退的人流。