專案輸入輸液 食藥署加強監控

輸液大廠「永豐化工」因嚴重違規停產，造成全台生理食鹽水大缺貨，衛福部啟動專案輸入、國內增產等兩大措施，但立委質疑，專案進口輸液欠缺法源依據，品質如果不佳，造成損害，也不適用藥害救濟。對此，衛福部食藥署表示，確實如此，但會加強監控，真有疑慮時，將透過消保法協助求償。

立委羅廷瑋等人質疑，衛福部先前無法說出法源依據，昨突然冒出法源，難道是臨時硬擠出來的？最近從越南進口的生理食鹽水，並無藥品許可證，如果出事，由誰負責？

食藥署長莊聲宏表示，專案進口的產品確實不適用藥害救濟，食藥署將加強監控，民眾如有相關疑慮，將透過消保法協助求償。副署長王德原說，專案進口品項如果出現問題，且與藥商有著明確關聯性，當然回溯藥商，由藥商負起產品安全。

至於食藥署並未至越南查廠，王德原解釋，該越南製造廠屬於日本藥廠，主管機關依照PIC/S規定查核，這次狀況緊急，而認同該分查核報告。如果該製造廠生產的藥品在台灣申請查驗登記，就會依規定前往查廠。